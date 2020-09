EN DIRECT - Coronavirus : des manifestations anti-masques en Italie, Australie et Croatie

EN DIRECT

En France, la hausse du nombre de personnes infectées par le coronavirus se confirme. 8.550 nouveaux cas ont ainsi été détectés en 24 heures, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Et le gouvernement prévoit une augmentation du nombre de cas graves "dans les 15 prochains jours". Dans plusieurs pays dont l'Italie et l'Australie, des manifestants ont défilé pour protester contre les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir En France, la hausse du nombre de cas se confirme

Le ministre de la Santé Olivier Véran espère un vaccin "au plus tard au printemps"

Des manifestations contre les restrictions liées au coronavirus ont eu lieu dans plusieurs pays

La pandémie a fait plus de 875.000 morts dans le monde

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures en France a atteint le chiffre de 8.550, proche du record de la veille depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon des données publiées samedi soir par la Direction générale de la Santé (DGS). En tout, 8.550 cas positifs ont été confirmés depuis vendredi, soit sensiblement le même niveau que la veille (8.975 cas), confirmant la nette hausse par rapport aux jours précédents où l'on dénombrait un peu plus de 7.000 nouveaux cas en 24 heures.

Le nombre de décès hospitaliers a atteint 20.222, soit 12 de plus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 30.698 décès depuis le début de l'épidémie. Le nombre de nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours a atteint 1.661, dont 285 en réanimation, selon Santé publique France.

Olivier Véran prévoit une augmentation du nombre de cas graves

Alors que le nombre de personnes infectées par le coronavirus s'accroît tous les jours, le gouvernement met en garde contre l'évolution de la situation sanitaire. Interrogé samedi sur BFMTV, le ministre de la Santé Olivier Véra a prévenu que "dans les 15 prochains jours, il y a aura une augmentation du nombre de cas graves et d'admission en réanimation".

En conséquence, dans les services de réanimation, un peu partout en France, on se prépare à gérer un nouvel afflux de malade aux cours de l'automne."Ça va être une augmentation sur la durée. Je m'attends à avoir dix à quinze malades dans mon service pendant tout l'hiver, et probablement jusqu'à avril/mai", indique notamment à Europe 1 Jean-François Timsit, chef du service de réanimation de l'hôpital Bichat.

Un futur vaccin à moins de 10 euros

Le coût du futur vaccin en cours d'élaboration par les laboratoires Sanofi et GSK contre le Covid-19 "n'est pas tout à fait défini encore", mais sera "à moins de dix euros" la dose, selon Olivier Bogillot, président de Sanofi France. Le laboratoire concurrent anglo-suédois AstraZeneca a quant à lui annoncé le prix de 2,50 euros la dose pour son vaccin.

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran, toujours sur BFMTV, a dit espérer un vaccin "au plus tard au printemps" prochain. Lisez cet article pour savoir où en est la course au vaccin.

Conjuguer relance économique et menace sanitaire

Invité dimanche du Grand Rendez-vous sur Europe 1, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a expliqué que l'un des enjeux du grand plan de relance présenté par Jean Castex serait de résister à une éventuelle aggravation de la crise sanitaire déclenchée par le Covid-19. "Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, nous devrons apprendre à vivre avec le virus, donc répéter les gestes barrières, porter le masque, et faire en sorte qu’économie et protection sanitaire puissent aller de pair", a-t-il notamment déclaré, sans indiquer si les mesures présentées pourront être ajustées en cas de seconde vague.

Des manifestations en Italie, en Croatie, et en Australie

Des manifestations en rapport avec l'épidémie de coronavirus ont eu lieu samedi dans plusieurs pays, notamment en Australie, en Italie, et en Croatie. A Melbourne, la police australienne a annoncé avoir arrêté des dizaines de manifestants défilant dans la deuxième ville du pays contre les restrictions officielles liées à la pandémie. Le rassemblement illégal avait fait l'objet d'une promotion sur les réseaux sociaux au sein de groupes adeptes de théories du complot liées au coronavirus, et demandant la fin des mesures de confinement.

En Italie, c'est environ un millier de personnes qui ont défilé dans le centre de Rome pour protester contre l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire et le port du masque. "Non à l'obligation de vacciner, oui à la liberté de choix", "Pas de masque à l'école, pas de distanciation", "La liberté personnelle est inviolable" et "Vive la liberté", proclamaient des pancartes brandies par les manifestants dont la majorité ne portait pas de masque.

Enfin, à Zagreb, la capitale croate, plusieurs milliers de citoyens ont manifesté pour protester contre les mesures anti-pandémie imposées par le gouvernement, qui selon eux, attentent à leur liberté et aux droits humains. "Le Covid est un mensonge, nous ne sommes pas tous des covidiots", ou encore "Enlevez le masque, éteignez la télé, vivez pleinement votre vie", pouvait-on notamment entendre.

Plus de 875.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 875.703 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en termes de décès, avec 188.501 morts. Suivent le Brésil (126.203 morts), l'Inde (69.561), le Mexique (66.851) et le Royaume-Uni (41.537).