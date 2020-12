Coronavirus : comment les pharmacies se préparent à tester massivement avant Noël

Se faire tester avant d'aller réveillonner, ce n'est pas forcément une bonne idée selon Olivier Véran. Jeudi, lors de la conférence de presse de Jean Castex fixant le cap des prochaines semaines, le ministre de la Santé a déconseillé aux Français de se faire tester massivement avant les fêtes de fin d'année, dénonçant l'idée d'un test négatif perçu comme un "totem d'immunité". Pourtant, près d'un tiers des Français ont l'intention de se faire tester avant de s'asseoir autour de la dinde. Alors dans les pharmacies, où les tests antigéniques sont pratiqués depuis près d'un mois et demi, on s'attend à un afflux de patients. Et on se prépare en conséquence.

"Les journées avant le grand départ vont être chargés"

C'est notamment le cas dans cette officine à Muret, près de Toulouse, où Philippe Vergne voit ses créneaux de tests se remplir d'heure en heure. Pour ce pharmacien qui ne teste que sur rendez-vous, en drive, les appels se succèdent. "Ce matin, on a eu quatre familles, les journées avant le grand départ [des vacances de Noël] vont être chargées."

Ne pas venir se faire tester au dernier moment

Alors pour faire face, il a commandé près de 150 tests antigéniques, tandis qu'une de ses employés sera dédiée à cette tache entre le 19 et le 24 décembre. "J'ai deux-trois employés qui vont être formés la semaine prochaine pour pouvoir se relayer un peu. J'ai la chance d'avoir ma fille qui est pharmacienne et qui travaillera en plus et qui, ponctuellement, viendra nous aider", explique-t-il. Un système complexe qui ne peut fonctionner qu'en ayant anticipé l'approvisionnement en tests, "puisque les laboratoires affichent environ une dizaine de jours de délai avant livraison".

Son conseil pour se faire tester, si besoin, avant Noël tient donc en un seul mot : "anticiper". Il faut prendre rendez-vous dès maintenant car il sera très difficile de tester des patients qui se présenteront au dernier moment.