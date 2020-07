Coronavirus : du gel hydroalcoolique pour les enfants ? Attention les yeux

Le gel hydro alcoolique nous accompagne tous, et partout, désormais. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, chacun d’entre nous a un petit flacon qui traîne, pas loin. Mais la précieuse solution n’est toutefois pas sans risque, notamment pour les enfants. Pendant le confinement, on a vu une recrudescence des accidents, notamment par ingestion de gel. Lundi, la société française d’ophtalmologie, a à son tour tiré la sonnette d’alarme devant la recrudescence de lésions oculaires parfois graves chez les enfants, raconte mardi Jimmy Mohamed, médecin et chroniqueur sur Europe 1.

C'est notamment la Fondation Rothschild, un hôpital spécialisé à Paris, qui lance cette alerte. Et malheureusement, tous les cas d’enfants touchés à l’œil ont nécessité une opération en urgence, car ils ont eu des lésions oculaires graves.

Attention aux distributeurs à pédale

Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces accidents surviennent toujours de la même façon. Un enfant de 4 ans va s'approcher d'un distributeur de gel hydroalcoolique qui fonctionne avec une pédale. Il va appuyer dessus et comme il se trouve à hauteur du robinet, il se prend une petite giclée dans l'oeil. Sauf que la solution en question contient de l’alcool et va donc causer ces lésions oculaires qui vont nécessiter une prise en charge chirurgicale en urgence.

Les conséquences sont multiples. La première, c'est que si jamais malheureusement ça arrive, rendez-vous directement aux urgences. Et puis, attention aux enfants. Effectivement, ils sont tous attirés par cette petite pédale. Ils ont envie d'appuyer dessus, donc il faut surveiller. Et enfin, il serait peut-être intéressant d'avoir une signalétique particulière pour prévenir les gens du risque avec sa petite pédale.

Le gel hydroalcoolique à la maison, ça ne sert à rien

Ce problème met en lumière la difficulté pour les enfants de respecter tous les gestes barrières. En ce qui concerne le gel hydro alcoolique, évidemment qu'il faut en mettre lorsque vous êtes en extérieur et que vous n'avez pas accès à l'eau et au savon. Mais à la maison, ça ne sert strictement à rien. Il faut par ailleurs éviter que les enfants en mettent toutes les heures.

Les masques, eux, sont obligatoires dans les lieux clos à partir de 11 ans. Ils sont formellement contre-indiqués avant trois ans, car il y a un risque d'étouffement. Donc non seulement le masque est inefficace, mais il peut être dangereux. Concernant les enfants, il faut donc rester vigilant. L'eau et le savon d’une part, la distance de l’autre, devraient être largement suffisants.