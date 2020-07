EN DIRECT - Il n'y a pas de signe que le coronavirus est saisonnier, selon l'OMS

EN DIRECT

Les stades continueront à sonner creux pendant au moins quelques semaines à cause du coroanvirus. Le gouvernement français a décidé mardi de maintenir la jauge des enceintes sportives à 5.000 personnes jusqu'à fin août, mais les préfets pourront accorder des dérogations si la situation sanitaire le permet. Dans le même temps, la circulation virale reste "soutenue", mais les réanimations continuent de baisser dans le pays. Les autorités restent donc extrêmement vigilantes et appellent les Français à rester "mobilisés" pour éviter une deuxième vague.

Dans le monde, la pandémie continue de se répandre. L'Institut allemand d'épidémiologie s'est ainsi alarmé mardi de l'augmentation des nouvelles infections dans le pays depuis plusieurs jours. De nombreux pays ont également décidé ces derniers jours de durcir les mesures de restrictions, à l'image de la Belgique voisine. Et l'OMS a indiqué n'avoir aucun indice fiable sur la saisonnalité du virus. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Il va falloir s'habituer aux images de stades quasiment vides pendant encore (au moins) quelques semaines. Le gouvernement français a décidé mardi de maintenir la jauge des enceintes sportives à 5.000 spectateurs jusqu'à la fin du mois d'août. Mais les préfets pourront accorder des dérogations pour accueillir plus de spectateurs si la situation sanitaire le permet, a annoncé mardi le ministère chargé des Sports.

La finale de la Coupe de la Ligue se jouera vendredi soir entre le PSG et Lyon, dans un Stade de France limité à nouveau à 5.000 personnes, comme vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France. La saison 2020-2021 de Ligue 1 doit reprendre le 21 août prochain.

L'épidémie de coronavirus a fait 17 nouveaux morts depuis vendredi en France et la circulation du virus reste "soutenue", a indiqué lundi la Direction générale de la Santé (DGS), qui invite à rester "mobilisés" pour éviter "une reprise". "Les dernières tendances épidémiologiques font toujours état d'une lente dégradation", explique également la DGS. Le dernier bilan fait état de 30.209 morts dans le pays.

Depuis le 9 mai, 610 cas groupés (ou "clusters") ont été détectés mais 386 sont "clôturés", relève la DGS. 224 foyers sont donc encore actifs au 27 juillet, dont 7 nouveaux détectés. Pour stopper une flambée des cas de Covid-19, les plages, parcs et jardins des communes bretonnes de Quiberon et Saint-Pierre Quiberon sont désormais interdits d'accès en soirée et dans la nuit. 54 cas ont été répertoriés localement chez un public jeune qui avait participé à des fêtes privées ou fréquenté des bars.

Le préfet du Gard a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans "l'hyper centre-ville" de Nîmes, où se déroule tous les jeudis soirs en été un événement festif.

Pour Djebbari, le projet d'extension de Roissy "devra être revu en profondeur"

Le projet d’extension de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris, va-t-il voir le jour ? Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a estimé que "le projet devra être revu en profondeur", mardi matin sur Europe 1. La construction d’un nouveau Terminal, le T4, est prévu par Aéroports de Paris (ADP) pour 2037. "Le projet du Terminal T4 devra être revu en profondeur, c’est une réalité. J’en ai parlé à plusieurs reprises avec Augustin de Romanet, le président d’ADP", a assuré Jean-Baptiste Djebbari, dont l'interview est à lire ici.

Avec la crise du coronavirus, ADP estime qu'il faudra attendre entre 2024 et 2027 pour que le trafic des aéroports parisiens retrouve son niveau d'avant-crise. Le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant 2024, en raison notamment des incertitudes sur les ouvertures des frontières qui pèsent sur les voyages internationaux, a indiqué mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Selon l'OMS, il n'y a pas de signe que le coronavirus est saisonnier

Les saisons ne semblent pas avoir d'impact sur le développement de la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mettant en garde contre l'illusion d'être protégé en été. "La saison ne semble pas avoir de répercussion sur la transmission du virus", a déclaré une porte-parole de l'organisation, Margaret Harris, lors d'un briefing virtuel.

Elle en veut pour preuve que parmi les pays les plus touchés du monde, l'un, les Etats-Unis, est en été, et l'autre, le Brésil, traverse l'hiver. Evoquant la "croyance" selon laquelle le risque d'infection est moindre en été, elle a répété: "l'été est un problème. Ce virus aime toutes les saisons".

La BCE demande aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes jusqu'en janvier 2021

La Banque centrale européenne a demandé mardi aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes ni de racheter d'actions propres jusqu'en janvier pour affronter la crise sanitaire, selon un communiqué. L'institution prolonge ainsi de trois mois cette recommandation "temporaire et exceptionnelle" qui vise à "préserver la capacité des banques d'absorber des pertes et de soutenir l'économie dans cet environnement particulièrement incertain" initialement émise en mars.

L'augmentation des cas en Allemagne source de "grandes inquiétudes"

La situation sanitaire est source de "grandes inquiétudes" en Allemagne. L'Institut allemand d'épidémiologie et de veille sanitaire Robert-Koch (RKI) s'est alarmé mardi de l'augmentation des nouvelles infections dans le pays depuis plusieurs jours. "Les derniers développements des cas de Covid-19 sont source de grandes inquiétudes pour moi et pour nous tous au RKI", a affirmé Lothar Wieler, président de cet institut sanitaire de référence, lors d'une conférence de presse.

L'Allemagne a également décidé d'imposer des tests de dépistage pour les voyageurs revenant de régions à risque, a annoncé lundi le ministre de la Santé.

Les restrictions se multiplient dans le monde, notamment en Belgique

Ces derniers jours, de nombreux pays ont durci leurs mesures sanitaires pour tenter de freiner la pandémie. Sept mois après son apparition en Chine, le virus, pour lequel aucun vaccin n'a encore été trouvé, continue de circuler activement, alimentant les craintes d'une seconde vague aux enjeux économiques et sociétaux potentiellement désastreux.

Évoquant une recrudescence "préoccupante" des cas, la Belgique, l'un des pays qui compte le plus de morts du Covid-19 par rapport à sa population (85 pour 100.000 habitants), a annoncé lundi soir un nouveau durcissement des mesures. Le ministre belge des Affaires étrangères Philippe Goffin a expliqué les raisons de ce durcissement, mardi matin sur Europe 1. Retrouvez ici notre décryptage sur la situation chez nos voisins belges.

Quant à la Grande-Bretagne, elle soumet depuis dimanche les passagers en provenance d'Espagne. L'Espagne a d'ailleurs réaffirmé mardi que le pays était "sûr" pour les touristes malgré le net rebond de l'épidémie. "Nous voulons lancer un message clair de confiance", a déclaré la porte-parole du gouvernement.

654.000 morts dans le monde, 57.000 nouveaux cas aux États-Unis

Selon le dernier bilan établi par l'AFP lundi soir, la pandémie a fait plus de 654.000 morts dans le monde. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé (146.968 décès) devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.752), le Mexique (43.680) et l'Italie (35.112). En l'espace de 24 heures, 57.000 nouveaux cas et 679 morts supplémentaires ont été recensés sur le sol américain, selon l'université Johns Hopkins.