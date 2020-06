Coronavirus : après deux mois sans quête, l'Église forcée à demander l’aumône

Le denier de l'Église vient à manquer. L'arrêt des cultes pendant le confinement a creusé un trou dans les caisses. En France, le manque à gagner total, serait de 40 millions d'euros. À Lyon comme ailleurs, le diocèse lance ce dimanche un appel aux dons national pour palier le manque à gagner qu'à pu représenter l'annulation des messes, des mariages ou des baptêmes en raison du coronavirus.

Un million d'euros de manque à gagner à Lyon

Pour l'Eglise, le confinement est arrivé au pire moment. Le printemps est en effet synonyme de nombreuses célébrations religieuses comme Pâques ou l'Ascension mais aussi de la célébration de nombreux sacrements. Puisque jusqu'au 23 mai le culte était interdit, il était impossible pour les fidèles de glisser la petite enveloppe dans la corbeille de la quête. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières : "Nous sommes autour d'un peu plus d'un million d'euros de manque à gagner, c'est beaucoup" explique Véronique Bouscayrol, économe du diocèse de Lyon.

"Pour vous donner un ordre de grandeur l'ensemble des salaires et rémunération des prêtres du diocèse est de l'ordre de 9 millions d'euros. C'est pourquoi ces manques à gagner nous sont significatifs. On parle là de 300 prêtres ou séminaristes dans le diocèses, ou des laïcs qui font le catéchisme, qui sont rémunérés et puis qui vont venir accompagner les personnes qui se préparent aux différents sacrements." Leur traitement mensuel pourrait donc être remis en cause. L'appel aux dons de dimanche, en ligne et à la messe, était donc particulièrement attendu.