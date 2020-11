"Confinement", élu mot de l'année du dictionnaire anglais Collins

Le "confinement", mesure de restriction prise par de nombreux gouvernements dans le monde pour tenter de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a été désigné mot de l'année 2020, mardi, par le groupe éditant le dictionnaire anglais Collins. "Lockdown" (confinement, en français) figure dans une liste de dix autre mots - dont plusieurs liés à la pandémie - établie par les lexicographes de Collins qui étudient l'évolution de la langue anglaise. Collins a en effet enregistré plus de 250.000 utilisations du mot "confinement" en 2020, contre seulement 4.000 l'année précédente.

"La langue est le reflet du monde qui nous entoure et 2020 a été dominée par la pandémie mondiale", a souligné Helen Newstead, consultante en contenu linguistique chez Collins, dans un communiqué. "Nous avons choisi 'confinement' comme mot de l'année car il résume l'expérience partagée par des milliards de personnes qui ont dû restreindre leur vie quotidienne pour contenir le virus", a-t-elle ajouté. Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé par la pandémie en Europe avec plus de 49.000 décès, les habitants de l'Angleterre sont à nouveau confinés depuis le 5 novembre, pour un mois, après un premier confinement décrété fin mars.

"Distanciation sociale", "chômage technique" ou encore "TikToker"

Dans la liste figurent d'autres mots associés à la pandémie comme le prévisible "coronavirus", mais aussi "social distancing" ("distanciation sociale"), "self isolate" (le fait de se placer en quarantaine si l'on a ou craint d'avoir contracté le Covid-19), "key worker" (travailleurs dont l'emploi est considéré comme essentiel pour assurer le fonctionnement de la société) et "furlough" ("chômage technique"). L'abréviation "BLM" est aussi distinguée, soulignant un autre événement marquant de l'année, les manifestations du mouvement "Black Lives Matter" après le meurtre de George Floyd, Américain noir asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis fin mai.

Les réseaux sociaux, réguliers fournisseurs de nouveaux mots, ont aussi conduit à l'inclusion des termes "TikToker" (utilisateur du réseau social prisé du jeune public TikTok) et "mukbang", un phénomène originaire de Corée du Sud qui consiste à se filmer en train de s'empiffrer, tout en interagissant avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Dernier mot à figurer dans la liste, "Megxit", contraction de "Meghan" et d'"exit" (sortie), allusion au Brexit utilisée pour qualifier le retrait de la famille royale britannique du prince Harry et de son épouse Meghan, annoncé en janvier.