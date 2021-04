Confinement : avant le week-end de Pâques, de nombreux Parisiens quittent la capitale

REPORTAGE

Pour ces Parisiens, hors de question de passer ce confinement à l'étroit dans la capitale. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé mercredi l'extension des mesures de restrictions en vigueur dans 19 départements à l'ensemble du territoire, mais aussi la fermetures des écoles, le gouvernement avait ouvert la possibilité pour chacun de quitter sa région pour s'isoler dans une résidence secondaire ou dans sa famille pendant ce week-end de Pâques. Un message entendu par de nombreux habitants, et qui a provoqué un afflux dans les gares, samedi.

Ainsi, dans la gare Montparnasse, énormément de monde se bousculait sur les quais. Et vu la taille des valises et le nombre de caisses avec des animaux de compagnie, ce n'est pas juste pour un petit départ en week-end. Pour beaucoup de parents, c'est aussi le moment de déposer les enfants chez les grands-parents, comme Anne-Claire, qui a dû remédier à la fermeture de la crèche de son fils de trois ans. "Pour ce week-end, le petit va aller chez ses grands-parents et après c'est moi qui vais m'en occuper. Donc je vais dire à mon employeur que je ne peux pas me rendre à mon travail" explique-t-elle à Europe 1. "C'est arrivé très soudainement", confie-t-elle.

"Avoir un bon cadre de travail entre amis"

Pour Florian et Marion, deux étudiants en classe préparatoire, la priorité est de s'aérer et de ne surtout pas rester isolé. C'est pourquoi ils partent se confiner avec d'autres camarades de leur école. "On va se confiner tous ensemble en province dans une grande maison, pour avoir un bon cadre de travail entre ami", explique Florian. "On est en prépa, donc on a un rythme de travail assez élevé. Partir ensemble pour travailler et s'aider, ça va être vachement bien", abonde Marion. "On a eu la chance d'avoir un bon cadre et de pouvoir partir, alors on en a profité".

Gare Montparnasse, on trouve aussi beaucoup de Parisiens qui profitent de ce week-end de tolérance au delà d'un rayon de 10 kilomètres afin de s'échapper quelques jours avant la reprise du travail, mardi. Sur internet, les billets s'arrachent depuis jeudi, et quasiment tous les TGV sont complets.