Comment prendre confiance pour devenir parent ? Les conseils d'Anna Roy

"S'il y a bien quelque chose que les parents partagent, et en particulier les mères, c'est le sentiment d'auto-dévalorisation", avance la sage-femme Anna Roy dans le podcast "Sage-Meuf". Alors comment reprendre confiance en soi en tant que parent ? Voici quelques conseils :

CONSEIL N°1 : Lâchez prise !

Si l’on a tendance à se sentir incompétent en tant que parent, c’est parce que l’on se forge tous une image du "parent idéal". De fait, lorsque l’on compare cet idéal à la réalité, on se sent… en-dessous de tout. Pour Anna Roy, il faut pouvoir se détacher un peu de ces injonctions parentales. La sage-femme rassure : "Acceptez de vous tromper, de faire des erreurs même parfois."

En effet, en plus de son activité professionnelle, Anna Roy parle aussi avec la casquette de mère de deux enfants. Malgré les diplômes et les années d’expérience qu’elle a derrière elle, elle martèle : "Je tiens à dire que même nous, les experts de la petite enfance, avec toutes nos connaissances sur le bébé et sur l’enfant, nous ne sommes pas des parents parfaits. Qu’on soit professionnels de la santé ou pas, on éprouve tous des difficultés à avoir confiance en soi."

CONSEIL N°2 : Ayez confiance en vous… et en votre partenaire !

Quand on devient parents et que l’on est en couple, "il faut se rassurer l’un l’autre sur les points sur lesquels on est un peu moins à l’aise !", affirment Marie et Hugo, les parents d’un petit garçon nommé Antoine. Tous deux insistent sur l’importance de l’entraide dans les premiers temps après l’accouchement.

Marie raconte notamment son retour extrêmement difficile de la maternité : "Je me sentais complètement incapable à la suite de ma césarienne. A la maternité, il y a des lits médicalisés et il suffit d’appuyer sur un bouton pour se redresser. Mais à la maison, j’avais vraiment besoin d’Hugo, mon compagnon, pour allaiter la nuit. D'une pour me redresser, de deux pour m'amener Antoine et que je le fasse téter, et de trois pour qu’il le remette dans son berceau."

Hugo, son compagnon donc, se souvient quant à lui de leur première sortie dans la rue, à Paris, après l’accouchement : "Et du coup, là, moi je m'inquiète. Je me dis mince, s'il a eu trop chaud, il a transpiré, donc il a froid, donc il va être malade. Et là, c'est vrai que Marie me rassure, me dit de ne pas m'inquiéter de passer à autre chose. On change Antoine et tout se passe pour le mieux bien sûr ensuite."

CONSEIL N°3 : faire la différence avec les parents dits "défaillants"

Anna Roy tient à faire une dernière distinction importante : il y a d’un côté tous ces parents qui se sentent dépassés ou qui ont l’impression de manquer de confiance. Et de l’autre, des situations à risques qu’il faut aussi pouvoir détecter : "il y a également des parents que l’on dit défaillants, qui sont vraiment dans la violence éducative régulière avec leurs enfants. Dans leur cas, ils ne sont pas à proprement parler le meilleur parent pour leurs enfants, et pourraient gagner un peu en compétences parentales."

