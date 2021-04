Voici pourquoi le Viandox ne contient plus d'extraits de viande

Le liquide d'assaisonnement de la marque Viandox a construit sa réputation légendaire sur son goût de viande. Dans l'émission Historiquement Vôtre jeudi sur Europe 1, David Castello-Lopes a pourtant expliqué aux auditeurs que la fameuse sauce ne contenait désormais… plus d'extrait de viande ! Il raconte son enquête de plusieurs semaines qui a finalement débouché sur un confirmation de ce fait par la marque Knorr.

Pas de viande dans la liste des ingrédients sur la bouteille

"Le Viandox découle d’une invention d’un chimiste allemand au 19e siècle. Cette sauce a été une des boissons les plus cool des Trente Glorieuses avant de devenir un petit peu ringarde. Je vous raconte aujourd'hui comment j'ai découvert que le Viandox… ne contient plus d'extrait de viande !

Tout a commencé il y a deux mois. J’ai acheté une bouteille de Viandox dans le but d’écrire une chronique. [Le chroniqueur d'Europe 1] Olivier Poels a vu la bouteille sur mon bureau et a dit : 'Du Viandox ! Je me souviens quand j’en buvais chez ma grand-mère.' À partir de ce moment-là, Olivier et moi nous sommes pris d’une passion pour le Viandox, une passion nouvelle pour moi. Chaque matin vers 11 heures, pendant plus d’un mois, on a mis quelques gouttes de Viandox dans un verre, on a ajouté de l’eau chaude et on s’est régalés comme deux copains dans un bistrot sous la présidence de Georges Pompidou.

La réponse est tombée sur Instagram

Mais un jour, Olivier Poels a lu la liste des ingrédients sur la bouteille : eau, sel, extrait de levure, arômes, colorants, sauce soja, exhausteurs de goût, acidifiants, émulsifiants, diglycérides d’acides gras… Et c’est tout ! Aucune mention de viande dans la liste des ingrédients, ce qui paraissait très étrange. Pourtant, sur le site de Viandox, produit aujourd’hui par la marque Knorr, on trouvait dans la liste des ingrédients 'extraits de viande de bœuf'. J’ai donc appelé le service client de Knorr. J'ai demandé à savoir s’il y avait de la viande dans le Viandox. On m’a dit qu'on reviendrait vers moi.

Mais personne n’est revenu vers moi. J’ai écrit six e-mails, avec des semaines d’intervalles. Pas de réponse. Devant l’absence de réponse, j’ai posté une story sur Instagram qui posait une nouvelle fois la question 'Y a-t-il de la viande dans le Viandox ?' en taguant Knorr sur la story. En quelques heures, le compte Instagram de Knorr a été inondé de gens, plus de 500, qui posaient tous la même question. La puissance du réseau a joué, puisque le lendemain matin Knorr France a posté une story avec la réponse… Il n’y a officiellement plus de viande dans le Viandox.

Un arôme d'origine végétale

La marque indique que celle-ci a été été remplacée par un arôme qui imite le goût de la viande d’origine végétale. Pour justifier ce choix, Knorr précise que cela fait partie de son objectif 'zéro déforestation'. Car souvent, pour élever des vaches, on coupe des arbres. On imagine que cette décision n'est par ailleurs pas forcément mauvaise pour les affaires, à une époque où le nombre de végans augmente et que tous les industriels cherchent à les attirer. Tel est le futur du Viandox : être le jus de viande des gens qui ne mangent pas de viande."