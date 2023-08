«Chez moi à Lyon, j'ai 28 degrés la nuit», ces vacanciers qui viennent chercher la fraîcheur dans le Nord

Sur la digue de Malo-les-Bains, dans le Nord, près de Dunkerque, les terrasses sont bondées. Ici, le soleil brille, mais les températures ne flambent pas alors que 19 départements sont placés en vigilance rouge canicule. Le thermomètre affiche 23 degrés et un léger vent rend l'atmosphère bien plus respirable qu'ailleurs dans le pays.

De quoi faire le bonheur de Caroline et Nathalie, originaires de Touraine. "On est très contentes de la fraîcheur du temps. En plus, il ne pleut pas, donc c'est très bien par rapport à chez nous. Il fait beaucoup moins chaud, ce n'est pas négligeable du tout. Je vais peut-être même venir un jour m'installer dans le Nord", dit l'une d'elles.

"Nous, on reste dans la fraîcheur"

Car plus les années passent, plus les étés sont chauds, ajoutent-elles. À quelques mètres de là, Patrice déguste sa glace au soleil, ravi de passer des vacances dans le Nord. "J'ai choisi la bonne semaine pour venir et franchement, on a du beau temps. Chez moi à Lyon, j'ai 28 degrés la nuit, on ne dort pas bien, c'est vraiment atroce. Mais ici, c'est super, je ne regrette pas du tout d'être venu", dit-il.

Beaucoup de touristes locaux en profitent aussi comme Pierre qui apprécie la douceur des températures. "On en profite étant donné qu'une partie de la France est caniculaire. Nous, on reste dans la fraîcheur. Le programme, c'est un bon plat de moules frites, une aile de raie et un peu de soleil".

Toutefois, si la température extérieure ravit ce vacancier, celle de l'eau est un peu fraîche pour le convaincre de faire trempette. Se balader sur la digue suffit, selon lui. "C'est un peu notre climatisation naturelle", assure-t-il.