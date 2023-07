Tourisme : à Dunkerque, hôteliers et restaurateurs dressent un bilan mitigé de mi-saison

Le Sud suffoque sous la canicule alors qu'il fait froid dans le Nord. Dans cette région de la France, les températures tournent autour des 20°C et la pluie n'a cessé d'être présente pendant une bonne partie du mois de juillet. À Dunkerque, hôteliers et restaurateurs dressent donc un bilan mitigé à la mi-saison.

"30 à 40% de moins que l'an passé"

Sur la digue de Malo-les-Bains, on voit quelques touristes déambuler coupe-vent sur le dos et parapluie dans les mains. Les terrasses sont désertes, les parasols fermés et les tables extérieurs sont gorgées d'eau. "Faut avouer que le mois juillet n'est pas vraiment terrible. On arrive à avoir des chiffres d'affaires raisonnables mais cela ne correspond pas du tout à ceux qu'on a eu l'année dernière. C'est 30 à 40% de moins que l'an passé", déplore Christian, patron de la brasserie 'Face à la mer'. Et quand la météo est pourrie ajoute-t-il, le personnel est en repos.

À quelques mètres de là, dans l'hôtel Radisson Blu, des clients sont au bar et observent, à l'abri, les bourrasques de vent sur la digue. "On est à 80%, 85% de taux d'occupation. Mais juin a été meilleur et on espère qu'août le sera aussi. Mais dans l'ensemble on est content", espère Anne, la responsable de l'établissement. Et on n'a pas droit de se plaindre, conclut-elle, même s'il ne fait pas beau. Car les incendies et la chaleur dans le sud ne sont pas plus agréables.