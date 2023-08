«À 19h, il faisait encore 37 degrés» : le Rhône bascule en vigilance rouge

L'épisode caniculaire, "intense et durable" se poursuit mardi sur une large partie de l'Hexagone avec 49 départements placés par Météo-France en vigilance orange et 4 en vigilance rouge. "Une vague de chaleur durable et intense pour la période s'est installée sur le pays", annonce le prévisionniste."En vallée du Rhône ainsi que sur l'est du Massif central, la chaleur continue de s'intensifier", souligne l'établissement public, notant le "caractère exceptionnel" du phénomène dans cette zone "du fait de son intensité et de sa durée".

37 degrés à 19 heures

La vigilance rouge canicule est déclenchée sur l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône (69) mardi à partir de 15h. À Lyon, certains habitants sont étonnés qu'elle n'ait pas été déclenchée plus tôt. Alors qu'il fait déjà 24 degrés à 7 heures du matin ce mardi, Cindy, qui se rend vers sa salle de fitness, a déjà des gouttes de sueur sur son front. "Je devais aller au sport hier soir à 19 heures mais il faisait encore 37 degrés... J'ai annulé et je me motive pour me lever plus tôt ce matin. On s'adapte, c'est la nature qui décide", avance Cindy qui privilégiera le travail sur site au lieu du télétravail.

600 lieux frais où se réfugier

Dans la région, les températures culmineront souvent entre 33 et 38 degrés et pourront atteindre jusqu'à 42 degrés autour de la vallée du Rhône. La tenue du jour, sera donc une robe légère et des claquettes au bureau pour Cindy, soit "le moins de tissu possible", dit-elle. La municipalité a publié une cartographie de 600 lieux frais où se réfugier comme des salles de mairie climatisées dans plusieurs arrondissements lyonnais. La vallée du Rhône pourrait connaître ce mardi des "niveaux de température jamais mesurés en France", a averti lundi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, sur BFM-TV.