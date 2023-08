La France a connu lundi sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août.

Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, avec un indicateur thermique national qui a atteint 26,63 degrés, a annoncé mardi Météo-France à l'AFP, en pleine vague de chaleur exceptionnellement tardive pour la saison.

Quelques T°C relevées hier, lundi #21aout ⤵️



Records absolus (parfois égalés) :



VINSOBRES : 42.4°C contre 42.1°C la veille 41.8°C

CAUNES-MINERVOIS (Aude, 371m, 1989) : 39.8°C (39.7°C le 12/08/2003)

NARBONNE (Aude, 110m, 1989) : 39.8°C (39.8°C le 02/08/2022)



Le précédent record date de 2012

Le précédent record de chaleur pour une fin d'été datait de 2012, quand l'indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) avait atteint 26,44°C le 19 août. La valeur atteinte lundi, alors que le pic de chaleur n'est pas encore passé, est 5,8°C au-dessus de la normale de saison (sur la période 1991-2020), a précisé Météo-France

Quatre départements en vigilance rouge

L'épisode caniculaire, "intense et durable" se poursuit mardi sur une large partie de l'Hexagone avec 49 départements placés par Météo-France en vigilance orange et quatre en vigilance rouge. La vigilance rouge canicule est déclenchée sur l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône (69) mardi à partir de 15h. La vigilance orange canicule sera étendue aux Deux-Sèvres, à la Vendée et la Vienne, soit toujours près d'une cinquantaine de départements en vigilance orange canicule au total.

