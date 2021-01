Ce que l'on sait sur la rave party qui a réuni 2.500 personnes près de Rennes

Comment une fête illégale aussi importante a pu être organisée à Lieuron près de Rennes ? Selon la préfecture environ 2.500 personnes, venues de toute la France et même de l'étranger, se sont donné rendez-vous pour célébrer le Nouvel An, malgré les risques liés au coronavirus. Les autorités n'ont pas pu empêcher la fête sauvage, malgré un important dispositif de sécurité. Elles ont également été prises à partie par les teufeurs, qui ont brulé un véhicule et blessé trois gendarmes. Les détails de l'organisation doivent encore être clarifiés, mais l'évènement semble avoir été bien planifié et pourrait durer encore plusieurs jours.

Une fête organisée au mépris de la distanciation sociale ?

C'est dans des hangars "désaffectés depuis plusieurs mois" au lieu-dit Courbouton que la fête a débuté jeudi soir. Isabelle, une riveraine âgée d'une soixantaine d'années qui habite dans les quelques maisons à proximité des hangars, parle d'une arrivée des fêtards "spectaculaire" mais juge cela "un peu choquant". Dans ce petit village de 800 habitants, les teufeurs ont investi "deux hangars" pour "deux ambiances" différentes.

Ils jugent cette fête "bien organisée" avec notamment des couvertures chauffantes à disposition pour lutter contre le froid ainsi que de la nourriture. Un stand de prévention des risques était également mis à disposition des raveurs. "On respecte les gestes barrière, on n'est pas inconscients non plus. Il y a des masques, ils nous ont dit : 'ne buvez pas dans les bouteilles des autres'. On ne respecte pas la loi mais les gestes sont là", affirme Julie, une participante bretonne. Toutefois, selon les journalistes présents sur place, "très peu respectaient les gestes barrière".

Comment 2.500 personnes ont pu se réunir de la sorte ?

Selon la préfecture le nombre de "teufeurs" est estimé vendredi matin à 2.500 personnes au plus fort de la soirée, "en provenance de différents départements et de l’étranger". Cinq Finistériens d'une vingtaine d'années, interrogés par l'AFP, affirment avoir appris l'existence de la soirée "par le bouche à oreille". "Il y avait même des étrangers, des Espagnols et des Italiens", ont-ils expliqué, confirmant les informations de la préfecture.

Des fêtards venus de Belgique et de Grande-Bretagne étaient également présents selon Jo, un participant alsacien interrogé par l'AFP. Ce dernier a rejoint jeudi soir à 19H30 un point de rendez-vous sur le parking d'un centre commercial avant de se diriger vers Lieuron. C'est ce qu'explique aussi Justine, une participante, "les premières informations été divulguées à 14 heures, ensuite une deuxième vague à 16 heures pour se rejoindre au convoi à Redon". Avant que Lieuron soit choisi, Châteaubriant et Chantepie étaient évoqués et le doute a été maintenu le plus longtemps possible.

Jusqu'à quand la fête va-t-elle durer ?

La fête débutée jeudi soir continuait encore vendredi. Des véhicules immatriculés de toute la France étaient garés et de très nombreux fêtards étaient encore présents, bien souvent sans masque alors que la musique techno continuait à rugir.

Si certains teufeurs quittaient les lieux sous un soleil radieux, après la levée du couvre-feu pour ne pas recevoir d'amende, d'autres dormaient dans leurs voitures ou prenaient leur petit déjeuner. La fête est censée "se finir demain" samedi, a affirmé Jo à l'AFP. Toutefois d'autre fêtards évoquaient quant à eux la fin de la fête dimanche soir, voire mardi prochain. Lorenzo ne cache pas son plaisir de faire la fête : "On est assez content quand même parce que malgré les forces de l’ordre on est toujours là."

Les forces de l'ordre sont-elles intervenues ?

Les forces de l'ordre ont tenté d'empêcher de passer certains convois de teufeurs pour qu'ils ne rejoignent pas les lieux de la fête, sans succès. Selon le témoignage de Jo, des gaz lacrymogènes auraient été utilisés. Les gendarmes ont tenté jeudi soir "d'empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", explique la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Los de ces affrontements, "un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de pierres, occasionnant des blessures légères", précise-t-on de même source.

Lieuron, Ille-et-Vilaine, cette nuit. Ue fête clandestine rassemble près de 2000 personnes, un véhicule de gendarmerie est incendié. Pendant ce temps sur Snapchat... pic.twitter.com/CeREk9laH3 — Benjamin Fontaine (@BenjFontaine) January 1, 2021

La préfecture confirme qu'un "important dispositif de gendarmerie est en place afin de sécuriser les abords du site et les axes de circulation". Un hélicoptère volait dans la nuit au-dessus de la zone mais aucun gendarme n'était visible à proximité des hangars où se déroulait la fête. En revanche, des secouristes sont sur place pour distribuer gel et masques "afin de limiter les risques de propagation du virus au sein du rassemblement", qui a été interdit par arrêté préfectoral.

Le parquet a ouvert une enquête pour "organisation illicite d’un rassemblement festif à caractère musical", "violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique", "dégradation du bien d’autrui en réunion" ou encore "travail dissimulé", "tenue illicite d’un débit de boissons" et "infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment la facilitation de l’usage".

Pourquoi n'y-a-t-il pas eu d'évacuation ?

Il est traditionnellement difficile pour les forces de l'ordre d'agir face à ces raves party. Rose-Line Prévert, la maire de la commune de Lieuron, explique qu'il "y avait une disproportion entre le nombre de participants à cette rave party et le nombre de gendarmes sur les lieux. Il y avait un pressentiment qu’il y aurait eu quelque chose quelque part mais sans savoir où". Cela a rendu impossible une intervention en amont, comme cela avait été le cas en Lozère cet été, également en raison du même déséquilibre.

Pour le moment, la préfecture d’Ille-et-Vilaine ne veut pas aller à l’affrontement. La rave party est illégale mais à l’exception de la propagation du virus, il n’y a pas de mise en danger immédiate des participants. Alors plutôt que de prendre le risque de faire monter les tensions comme jeudi soir ou provoquer un mouvement de foule, la préfecture a choisi un bouclage de la zone : il est possible de quitter le rassemblement mais plus d’y accéder. 150 gendarmes encerclent le périmètre. D’autres vont arriver en renfort pour une éventuelle évacuation forcée, quand il y aura moins de participants, comme en Essonne cet été.