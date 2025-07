Canicule : impossible de se rafraîchir dans ces parcs parisiens qui deviennent de véritables coupe-gorges le soir

Alors que la ville de Paris est touchée de plein fouet par la canicule, avec des températures approchant les 40 degrés, la mairie a décidé de prolonger les horaires d'ouverture des parcs parisiens pour permettre aux habitants de se rafraichir le soir. Mais ces espaces publics deviennent de véritables coupe-gorges en soirée.

La canicule s’est emparée de la capitale ! Les températures ont atteint près de 40 degrés ce mardi dans l’après-midi, et forcément, les Parisiens n'avaient plus qu’une seule envie : dénicher les endroits les plus frais de la capitale. En premier lieu, les parcs.

Et pour ça, bonne nouvelle, puisque la mairie de Paris étend les horaires d’ouverture. Ils sont ouverts toute la nuit pour certains et jusqu’à minuit pour d’autres. De quoi en profiter, mais les problèmes d’insécurité de plus en plus nombreux, notamment lorsque la nuit tombe, provoquent la panique des Parisiens.

"Je préfère quand même venir avec des amis"

Livre à la main, sac isotherme posé sur sa serviette, Laurine a quitté son studio le temps d'une journée au parc. "Je trouve ça très chouette", salue-t-elle en parlant des horaires d'ouverture prolongés. De là à rester jusque tard dans la soirée, pourquoi pas, mais à une seule condition. "Je préfère quand même venir avec des amis", précise-t-elle au micro d'Europe 1.

Hors de question de s'y rendre seule le soir, un avis partagé en grande majorité par les femmes interrogées, comme Zélie, 25 ans. "Dès qu'il commence à faire nuit dans certains parcs, je comprends le sentiment où on peut se sentir plus mal à l'aise", reconnait la jeune parisienne.

"Ils sont tous shootés"

Des craintes pour leur sécurité quand la nuit tombe et pour les voisins, la peur des nuisances sonores. "L'année dernière, les gens se sont plaints. On veut notre tranquillité. Ce n'est pas qu'on n'aime pas faire la fête, mais il y a fête et fête", déplore Claudine, jeune retraitée.

Cette dernière est contre cette ouverture tardive des parcs et préfère profiter des zones de brumisation en journée. "À partir d'une certaine heure, il ne faut pas être dehors, en bas de chez moi. Ils sont tous shootés, ils crient n'importe quoi, des choses qui ne tiennent pas debout. Malheureusement, on vit dans un monde comme ça", dénonce-t-elle. Et pour éviter ces débordements, la mairie de Paris promet un dispositif spécifique et une surveillance des parcs 24h/24.