«Une perte de deux tiers de la productivité» : la canicule impacte également l'économie française

La France vit une période caniculaire de grande ampleur depuis maintenant plusieurs jours. Des fortes chaleurs qui impactent le travail mais aussi l'économie du pays. Avec des températures atteignant les 37 degrés, il peut y avoir une perte de deux tiers de la productivité.

Alors que la France est touchée de plein fouet par la canicule, les fortes chaleurs viennent impacter le monde du travail et particulièrement les secteurs où les organismes sont mis à rude épreuve, comme les travaux manuels. Face à cela, il est possible d'estimer le coût de la canicule pour notre économie.

Une demi-journée de grève

Concrètement, une journée avec des températures supérieures à 32 degrés coûterait l'équivalent d'une demi-journée de grève. Les vagues de chaleur survenues il y a deux ans, en Europe mais aussi en Chine et aux Etats-Unis, avaient coûté 0,6 point de PIB.

Cela s'explique notamment par le fait que les journées sont parfois raccourcies, car le travail ne peut pas se faire aussi rapidement et parce que certains secteurs comme le bâtiment et l'agriculture sont particulièrement impactés. Et les pertes économiques sont conséquentes, comme le détail Ana Boata, directrice de la recherche économique chez Allianz Trade.

22 à 37 milliards d'euros

"Quand la température est au-dessus de 32 degrés, les gens ont tendance à ne pas pouvoir faire du travail physique. Donc on est sur une perte de 40%. Evidemment, si les températures sont à 37 ou 38, un peu comme en ce moment, on parle d'une perte de deux tiers de la productivité", précise-t-elle au micro d'Europe 1.

Enfin, la sécheresse a également un impact considérable, tout comme les conséquences sanitaires, selon Santé publique France. Les canicules survenues entre 2015 et 2020 ont coûté de 22 à 37 milliards d'euros.