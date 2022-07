Canicule : à Nîmes, «on va devoir s'habituer à vivre comme en Espagne, en sortant le soir»

La canicule s'installe dans toute la France ce lundi avec 15 départements sont en vigilance rouge. 40 degrés sont notamment attendus à Brest, en Bretagne. Dans le reste du pays, ce n'est guère mieux. 51 départements sont en vigilance orange. À Nîmes, on flirte régulièrement avec les 40 degrés. Une situation insupportable, même pour les touristes.

"L'après-midi, c'est compliqué de rester dehors"

Dans les rues baignées de soleil, pas beaucoup de touristes à la mi-journée. Et pour cause, le thermomètre affiche 38 degrés à Nîmes. Des températures difficiles à supporter, même pour les habitués. "Je suis particulièrement sensible à la chaleur. Pourtant, j'aime beaucoup le midi, je sais qu'il fait chaud. J'habite ici, mais là, c'est beaucoup", souligne Marie.

Même constat pour Édouard qui essaye au maximum de marcher à l'ombre. À ses pieds, sa chienne Sienna qui boit dans une fontaine. Il l'a amenée jusqu'ici pour qu'elle aussi puisse se rafraîchir. "Nîmes est une cuvette et il n'y a pas beaucoup d'air. En milieu d'après-midi, c'est vraiment compliqué de rester dehors. Je pense que dans les années qui viennent, on va devoir s'habituer à vivre comme en Espagne, en sortant plus tard à des moments où il fait plus frais."

Un peu plus loin, assise devant les arènes, Louisa, venue d'Allemagne, a décidé d'écourter sa visite à cause de la chaleur. "Je vais juste chercher un restaurant climatisé. On voudrait pouvoir visiter Nîmes, mais c'est plus agréable de rester au frais", sourit-elle, en confiant vouloir revenir pour visiter cette belle ville. Mais à l'automne, quand il fera moins chaud.