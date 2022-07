Canicule : 15 départements placés en vigilance rouge, 51 en orange

Le mercure va fortement grimper à partir de ce lundi dans toute la France. "L’épisode caniculaire s’intensifie et les fortes chaleurs gagnent vers le nord-ouest", a prévenu ce dimanche Météo France dans son bulletin de 16 heures. Face à cela, l'organisme météorologique a décidé de placer 15 départements en vigilance rouge : le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, les Landes et le Gers.

La journée de lundi, la plus chaude jamais enregistrée ?

Le pic de chaleur extrême de cette vague, débutée mardi, justifie le passage de ces 15 départements en "vigilance rouge canicule pour un début d'événement le 18 à 12h". Cinquante-et-un départements sont par ailleurs en vigilance orange - soit 13 de plus que dans la matinée de dimanche - et le reste de la France - à l'exception de la Corse-du-Sud - est en jaune.

La journée de lundi pourrait être l'une des plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la France. "Il y a énormément de records attendus demain : en Bretagne, avec peut-être jusqu'à 40 degrés à Brest", ce qui serait un record absolu, mais aussi dans les Landes, où "la forêt landaise sera au-dessus des 42 degrés et peut-être jusqu'à 44 degrés", a déclaré Olivier Proust, prévisionniste de Météo France lors d'un point presse.

"On va avoir une nuit vraiment torride"

La nuit de lundi à mardi sera brûlante dans tous les départements en rouge : "On va avoir une nuit vraiment torride", avec des minimales ne descendant pas en dessous de 25/26 degrés au plus frais de la nuit, a-t-il ajouté. Mardi, "la baisse sensible des températures par l'Atlantique se confirme. En conséquence, la vigilance rouge canicule devrait être levée sur la carte de mardi à 6jh", selon le bulletin de Météo France.

Dès mercredi, "les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est avec des nuits toujours très chaudes, situation qui pourrait y perdurer encore quelques jours".