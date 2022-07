Météo : quels sont les bons gestes à adopter face à la vague de chaleur qui arrive ?

La France va de nouveau subir une forte vague de chaleur la semaine prochaine. Tout le territoire est concerné et le mercure devrait largement dépasser les 35 degrés sur l'ensemble du pays. Le pic étant attendu pour le week-end prochain. Pour affronter au mieux de telles températures, certains gestes simples peuvent être adoptés pour rafraîchir son logement ou encore adapter son alimentation.

Pour faire face à l'envolée du mercure, Philippe et Martine, deux retraités, suivent toujours la même routine qu'ils partagent au micro d'Europe 1. "Je sors tôt le matin, je vais me balader au parc. Arrivé à 11h, en général, je quitte le parc et je ne suis plus du tout au soleil, je me mets à l'abri", décrit Philippe. "C'est un petit peu dur, je tire les rideaux très vite, je mets des parasols sur le balcon pour protéger les vitres", raconte Martine.

Les enfants en bas âge, eux aussi, vulnérables

De son côté, Mireille ne supporte pas du tout la chaleur, surtout en ville. Pour elle, fuir les espaces urbains reste la meilleure solution. "Ça va être le pont du 14 juillet donc on va aller se mettre au frais à la campagne. On aère bien le matin et puis on ferme les volets. Et comme ça, l'appart' reste à peu près frais. On mange plus de fruits, des salades. Si ça ne dure pas trop longtemps, on arrive à tenir comme ça".

La canicule est également source de préoccupation pour les parents de jeunes enfants. Aurélie a deux fils de trois et cinq ans. "C'est toujours source d'inquiétude parce qu'ils ne sont pas en mesure forcément de parler et d'exprimer clairement leur soif. On leur propose souvent de l'eau et puis de les faire jouer dans le bain le plus régulièrement possible", détaille cette maman.

S'hydrater plusieurs fois par jour

S'hydrater plusieurs fois par jour reste toutefois la plus importante des recommandations, comme le confirme Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération française des médecins. "Boire un litre et demi, deux litres par jour, c'est bien. Il ne faut pas oublier de manger. Si vous mangez du melon, de la pastèque, c'est parfait. On déconseille de prendre des douches glacées, mais par contre, se rafraîchir, prendre une douche d'eau tiède dans la journée, quand on a la possibilité, se mouiller la tête, se mouiller les avant-bras. Quand on a une personne âgée ou une personne fragile, il faut prendre de ses nouvelles et il faut éviter de faire des efforts. Il faut se rafraîchir et puis attendre que ça se passe", conseille-t-il.