«Ça va être une découverte» : à la gare Montparnasse, les vacanciers ont déjà le sourire

Dans la gare Montparnasse, des centaines de personnes tentent de se frayer un chemin jusqu'à leur quai, entre les valises et les sacs à dos. Mais loin des problèmes de transports, il y a des sourires sur les visages. Julien, planche de surf sous le bras, pense déjà à sa destination. "Je pars à Carantec, en Finistère nord. On arrive ce soir, on part demain matin à la presqu'île de Crozon car il y a des vagues ce week-end", explique-t-il, enjoué. Sylvie prend le même train mais elle descendra à Pornichet. Des vacances au bord de la mer qu'elle attendait depuis longtemps. "Ça va faire énormément de bien et permettre de changer d'air."

Des vacanciers aux mille projets

"Snorkeling les pieds dans l'eau, marche, photographies des couchers de soleil, bodyboard…", énumère la vacancière. "Dans trois heures on y est." Mais pour certains, comme Claudine, le voyage sera beaucoup plus long et la gare Montparnasse n'est qu'une étape. "On a fait La Rochelle, La Rochelle, Paris et Paris, la Moldavie, en avion. Ça va être une découverte", décrit-elle, les étoiles dans les yeux. Au total, plus d'un million de voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end.

La SNCF a ajouté 450.000 places pour l'été par rapport à la même période de 2022, qui elle-même marquait une hausse de 500.000 places par rapport à 2021, a détaillé Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités à la SNCF. La SNCF précise que 45% des billets sont encore disponibles pour cet été sur les trajets longue distance TGV et Intercités: "Tous nos trains ne sont pas pleins", a assuré le directeur, en concédant que ce serait "plus compliqué" pour ceux qui chercheraient encore des places lors des week-ends de chassé-croisé.