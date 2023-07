Vacances d'été : «Oui, c'est le grand rush», dans les campings du Var, c'est l'heure des derniers préparatifs

REPORTAGE

Dans ce camping cinq étoiles de l'est varois, le téléphone n'arrête pas de sonner. À l'accueil et dans les allées du camping, toute l'équipe est sur le front avant l'arrivée des vacanciers pour ce premier week-end de vacances d'été. "Oui, c'est le grand rush avant toutes les arrivées du samedi et les départs pour les mobil home, parce que ce sont des séjours uniquement à la semaine. Alors il faut que tous les mobil home soient prêts à être renouvelés. Et après il faut préparer tout ce qui sera distribué aux vacanciers : le livret d'accueil, les plannings d'animation, les menus du snack, le menu du restaurant", énumère une saisonnière.

Plus calme que d'habitude à cette période

Pour Aurore Laroche, la propriétaire du camping, ce ne sont pas les vacances qui commencent. "Nous avons pour ce week-end un taux de remplissage de 80 %. C'est un peu compliqué, c'est un peu calme par rapport à d'habitude. Au vu des événements que nous avons en France, nous avons des étrangers qui ont annulé et puis que les Français restent extrêmement frileux", explique-t-elle.

Dernier moment à la piscine et au bar du camping pour cette famille originaire de Genève : "C'est le dernier jour, mais pas la dernière fois. On part au moment où tout le monde arrive mais on est contents parce que, comme c'est pas la grosse semaine, comme les Français sont pas encore en vacances, l'avantage c'est pour les enfants parce qu'ils ont accès à tout. On est ravis et on dit : à l'année prochaine, à la même date", confie le père de famille, enjoué.