EUROPE 1 ET VOUS - «On a envie de se barrer» : les Français impatients de partir en vacances

"Vacances, j'oublie tout !" Cette année encore, les Français n'attendent que ça ! Les plus petits comme les plus grands s'impatientent à l'approche des grandes vacances. Sept Français sur dix ont l'intention de partir entre juin et septembre. À Paris, par exemple, plus qu'ailleurs, de nombreux travailleurs ne pensent qu'à une chose : déserter la capitale.

Un repos bien mérité

"On a envie de se barrer", plaisante Kevin au micro d'Europe 1. Près de la gare Saint-Lazare, il a déjà une idée du lieu de vacances où il aimerait se reposer. "Je pense aller à Deauville, à la mer ! Vu comment il fait chaud..." explique le Parisien.

L'été est arrivé et avec lui, la chaleur mais aussi la torpeur estivale. "Un certain nombre de personnes ne sont pas là. Donc autant se reposer et prendre des congés payés", confie cet autre voyageur. Et pourquoi ne pas profiter également de ses RTT pour allonger ses week-ends ? C'est l'option qu'a choisie Michel, employé dans une banque. "On est dans un climat depuis quelque temps un peu compliqué entre l'Ukraine, l'inflation et le climat social. J'ai besoin de vacances, ne serait-ce qu'un week-end pour marcher, changer d'air".

Des vacances en France

Un contexte difficile qui justifie effectivement cette envie d’évasion, d’après Didier Arino, directeur général du cabinet Protourisme : "Plus la période est anxiogène, plus les Français ont besoin de cette parenthèse de bonheur. Cette année d'ailleurs, le budget vacances n'a jamais été aussi haut, à 2.450 euros par foyer", explique-t-il au micro d'Europe 1. Et près de trois Français sur quatre vont choisir une destination française cet été, en priorité sur le littoral.