«Ça fait un peu peur» : ces jeunes qui réalisent que la retraite n'est pas pour demain

À quel âge avez vous commencé à penser à votre retraite ? 64 ans sera l'âge de votre départ si vous êtes nés après 1968, sauf exception. La durée de cotisation pour obtenir une pension à taux plein sera allongée à 43 ans... Une éternité pour les jeunes à peine entrés sur le marché de l'emploi pour qui il est difficile de se projeter. Cette réforme inquiète la jeune génération rencontrée à Paris par Europe 1.

La goutte d'eau qui fait déborder le vase ?

En pleine pause révisions face au Panthéon, Faustine et ses amis font les calculs. "Si on commence à 21 ans, on est à la retraite à 64-65 ans. Nous, on est en quatrième année d'étude, on sait qu'on n'est pas prêt de travailler et par exemple, si on veut devenir avocat, c'est bac +5 et deux ans d'école des avocats donc ça fait un peu peur...", souffle-t-elle.

"Il y a un état un peu anxiogène"

Cette réforme, c'est un peu la goutte de trop après trois années de Covid-19. "Des étudiants n'arrivent pas à se nourrir avec l'inflation, on nous parle de travailler plus longtemps, il y a un état un peu anxiogène, c'est un peu particulier comme époque", ajoute-t-elle. "On se disait qu'il faudrait peut-être évoluer vers une réduction du temps de travail. Arriver à 60 ans et plutôt se consacrer davantage aux associations, au bénévolat", propose son ami.

La retraite devient tellement abstraite qu'à 21 ans, Nabil ne compte déjà plus sur le système français. "Dès qu'on est lancé dans le professionnel, c'est commencer à épargner, commencer à faire des placements mais on préfère diversifier nos revenus à l'avenir pour ne pas dépendre que de la retraite, parce que sinon, ça va être catastrophique." Pour d'autres étudiants comme Elsa, 17 ans, la retraite, "c'est tellement lointain", qu'elle ne préfère tout simplement ne pas encore y penser.