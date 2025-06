Bourget : la France se dote d’une nouvelle stratégie aérospatiale à horizon 2040

Alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre au salon du Bourget, ce vendredi, en A400M, l’avion de transport militaire d’Airbus, le président se concentrera sur la stratégie aérospatiale de la France ainsi que l'Europe. Face à l’accélération chinoise et américaine, l'Hexagone veut rattraper son retard.

Emmanuel Macron est au Bourget ce vendredi. Le président de la République arrivera en A400M, l’avion de transport militaire d’Airbus. Au cœur de cette visite sur le salon, la stratégie aérospatiale de la France et plus largement de l’Europe. Et il y a urgence, car l’espace est en train de se militariser et la France est en retard.

L'espace, frontière de l'infini pour la défense

Face à l’accélération chinoise et américaine, la France veut une nouvelle stratégie aérospatiale. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale planche depuis plusieurs mois sur une nouvelle doctrine. Elle doit définir les objectifs, les priorités et les moyens d’action à horizon 2040.

L’objectif est d’optimiser les capacités de surveillance et de renseignement avec des satellites moins onéreux et surtout déployables plus rapidement. La question de la très haute altitude, située entre 20 et 100 km, est aussi au cœur des sujets. La prise de conscience a eu lieu en février 2023, quand la Chine a fait survoler un ballon au-dessus du Canada et des Etats-Unis.

C’est une zone grise mais elle se militarise à vitesse grand V. D'un côté, l'espace aérien au-dessus d'un pays est considéré comme souverain, mais aucun traité ne précise à quelle altitude il s'arrête. La France revendique sa souveraineté dans cette zone, mais est incapable, aujourd’hui, de la faire respecter.