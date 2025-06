Salon du Bourget : le secteur de l'aéronautique inquiet par le spectre d'un rétablissement des droits de douane de Donald Trump

C'est le rendez-vous incontournable du monde de l'aéronautique. Le Salon du Bourget ouvre ses portes ce lundi matin dans un contexte marqué par les différents conflits armés. Une 55e édition qui s'annonce très orientée défense. Un contexte également marqué par le crash d'un avion Air India ainsi que des tensions commerciales et l'impact des droits de douane.

Le SIAE, autrement dit le Salon du Bourget, ouvre ses portes ce lundi matin dans un contexte difficile, marqué par le crash d'un Boeing d'Air India, les différentes guerres, mais aussi l'impact des droits de douane de Donald Trump. Le sujet sera sur toutes les lèvres, cela ne fait aucun doute, confirme Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique chez Oliver Wyman.

"Changer un fournisseur dans l'industrie aéronautique, c'est 18 à 24 mois de travail et de re-certification"

"À la dernière édition, on n'en aurait jamais parlé. Les droits de douane font une entrée assez fracassant dans le Top 3 des sujets du Bourget". Et le problème pour le secteur, c'est qu'à ce stade, il demeure plus de questions et de doutes que de réponses.

"Les compagnies qui utilisent les composants comme Safran, Thalès par exemple ou des constructeurs aéronautiques comme Airbus ou ATR peuvent faire le choix de changer de fournisseur pour bénéficier peut-être de tarifs préférentiels liés à des exemptions de droits de douane. Mais je vous rappelle que changer un fournisseur dans l'industrie aéronautique, c'est 18 à 24 mois de travail et de re-certification".

Enfin, au cœur des discussions toute cette semaine, les capacités de production de toute une filière. La demande est là, mais de nombreux acteurs de la chaîne d'approvisionnement n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant Covid.