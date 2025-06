«Bordeaux fête le vin», un rendez-vous bienvenu pour les viticulteurs confrontés au recul inexorable de leurs ventes

Le vin est à l'honneur ce week-end à Bordeaux, à l'occasion de "Bordeaux fête le vin". Un rendez-vous important pour les viticulteurs, qui sont confrontés à une baisse de leurs ventes. Face à la morosité du secteur, certains clients tentent de mobiliser pour sauver les producteurs.



Les amateurs de vins se retrouvent à Bordeaux, à l'occasion de la 20e édition de "Bordeaux fête le vin". Près de 200.000 personnes sont attendues sur les quais bordelais. Au programme : dégustation, spectacle de drone, mais c'est surtout l'occasion pour les vignerons de faire découvrir leur travail dans une période particulièrement difficile pour la filière viticole.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Car en France comme ailleurs, la consommation de ce spiritueux est en chute. Alors, ici, l'opération séduction est lancée. Alors que devant les stands, des visiteurs se pressent, les exposants donnent des conseils de dégustations et se montrent avenants avec les potentiels clients.

À lire aussi Moins d'alcool dans les vins : le pari des vignerons pour plaire aux jeunes consommateurs

Un marché atone

1.200 viticulteurs sont présents cette année. Et cet événement "compte, parce qu'aujourd'hui, les clients, on ne les voit plus sur les exploitations. Il faut venir en contact du client désormais", insiste Laurent, la quarantaine, vigneron à Castillon-la-bataille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le marché est atone, les banques ne suivent plus. Donc oui, l'événement, c'est une parenthèse aujourd'hui, qui fait du bien", poursuit-il. Venus des quatre coins de l'Hexagone, parfois de l'étranger, les visiteurs de "Bordeaux fête le vin", munis de leurs verres et de leur passe dégustation, n'ignorent pas les difficultés actuelles de la filière viticole.

Des clients solidaires

"Il ne faut pas les laisser tomber, c'est notre patrimoine. Si on nous supprime tous nos vignobles, ça serait quand même catastrophique", confie une touriste présente pour l'occasion. "Nous sommes du Nord de la France, Et dans le Nord de la France, on a toujours bu beaucoup de Bordeaux. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une question de solidarité vis-à-vis des viticulteurs qui souffrent", insiste un autre. "Je préfère avoir du vin français plutôt que du vin américain ou d'Italie, même s'ils peuvent être bons aussi" conclut son voisin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et pour soutenir la filière, Bordeaux fête le Vin propose cette année aux visiteurs de commander sur place les vins dégustés et de les recevoir à domicile sous 15 jours.