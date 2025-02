Moins d'alcool dans les vins : le pari des vignerons pour plaire aux jeunes consommateurs

Article Suggestions

Avec l'effet du Dry January, le mois de janvier sobre, les bouteilles de vin traditionnelles n'ont plus la cote auprès des jeunes consommateurs. C'est pourquoi, dans le salon Wine Paris, de plus en plus de vignerons proposent des vins avec moins d'alcool, plus légers, à l'instar du meilleur vigneron du monde en 2023 rencontré par Europe 1.