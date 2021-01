Avant leur fermeture, les grands centres commerciaux sont pris d'assaut par les clients

Après les annonces de Jean Castex, vendredi, les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés vont être obligés de fermer pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Au centre commercial Beaugrenelle, dans le XVe arrondissement de Paris, les clients étaient particulièrement nombreux samedi. "Dès demain tout est fermé, on ne sait pas combien de temps cela va durer donc on se précipite un peu avant que l’on ne puisse plus rien acheter", confie Alexandre, au micro d’Europe 1.

A 18 heures, les grilles du centre commercial étaient sur le point de fermer. Comme beaucoup d’autres, Alexandre a souhaité faire quelques dernières emplettes. Il dit avoir fait un petit stock de chemises, car il s’attend à ce que les magasins ne puissent rouvrir avant l’été. "On n’était pas les seuls. On a l’impression d’être dans le métro, c’est impressionnant", lâche-t-il.

Les commerçants doivent s'adapter

Toute la journée, le flot de clients ne s’est pas arrêté aux trois étages du centre commercial. Certaines enseignes en ont profité jusqu’au bout pour réaliser leurs dernières rentrées d’argent. "C’est du jour au lendemain… On a été prévenu hier et aujourd’hui on est pris de court", déplore Lila au moment de fermer sa boutique de cosmétiques. Elle doit désormais s’atteler au casse-tête de la gestion : "Il faut faire tous les plannings, positionner tout le monde en chômage partiel… Il faut qu’on s’adapte, ce n’est pas comme si on avait le choix."

Les professionnels sont presque désabusés et frustrés de voir les autres boutiques du quartier rester ouvertes.