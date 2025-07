Aude : les incendies dans la forêt de Bizanet, sous contrôle après avoir ravagé 400 hectares

Le feu de forêt déclenché ce dimanche dans l'Aude est désormais sous contrôle. Parti d'un brasero mal éteint, transporté par un remorqueur, il a ravagé quelque 400 hectares ces derniers jours, alors que dans le même temps la France est frappée par un important épisode caniculaire.

Écoles fermées, population âgée surveillée... L'épisode caniculaire qui frappe la France n'en finit plus de faire des victimes. Parmi les conséquences également, d'importants incendies de forêts se sont déclarés dans l'Aude ce dimanche, où 400 hectares ont brulé dans la forêt de Bizanet. Parti d'un brasero mal éteint et transporté dans une remorque sur l'autoroute, il a déclenché sept départs de feu sur 12 km. Si les soldats du feu pensaient avoir fixé le feu ce dimanche, les flammes sont reparties en début d'après-midi avant d'être contrôlé ce lundi soir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'incendie le plus sérieux depuis le début de l'année

400 hectares de forêts sont partis en fumée depuis ce dimanche. Un bilan encore provisoire, étant donné que le vent peut encore réactiver certains points chauds. "On savait que dans l'après-midi on allait avoir des températures proches de 38 degrés, des bascules de vent et des rafales de 35-45 km/h", explique le colonel présent sur place, Christophe Mani.

Ainsi, "on a eu huit réactivations de feu qui se sont faites", ajoute le gradé. Si l'avant du feu était stoppé", des foyers restaient tout de même actifs, où des "fumées et des flammes" ont été repérées. Pour lutter contre cet incendie, 300 pompiers sont toujours mobilisés avec l'aide de 80 véhicules et des moyens aériens.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Gironde : face aux incendies, les élans de solidarité se multiplient pour soulager les pompiers

Le pompier indique au micro d'Europe 1, qu'il s'agit d'"engins qu'on déploie en fonction du vent. On a engagé des Canadair pour traiter des visières qui étaient inaccessibles, soutenu par un Dash qui est au-dessus à la verticale". Ce dernier est avion bombardier pouvant larguer de l'eau si besoin. "L'objectif c'est de maitriser ce feu pour qu'ensuite il soit circonscrit et qu'il puisse être passé éteint. Donc on sait que c'est une affaire de plusieurs jours", affirme le colonel.

Un tel incendie est un phénomène précoce, selon le pompier. Il l'affirme, "on a un niveau de risque qui est à trois semaines, un mois d'avance" et s'attend donc à "une saison 2025 intense". Avant de conclure que "c'est l'incendie le plus sérieux depuis le début de l'année sur le territoire national.