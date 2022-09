Attentat de Nice : ce que les Niçois attendent du procès

REPORTAGE

Des habitants qui n'ont rien oublié de cette nuit d'horreur revendiquée par l'État islamique, le 14 juillet 2016. Sur la Promenade des Anglais, baignée de lumière ce week-end, les Niçois ont tous en tête le procès. "C'est important pour les Niçois parce que ça nous touche. C'est arrivé et donc il faut que ça soit sanctionné comme il faut" ; "il ne faut pas oublier non plus" ; "celui qui a fait tout ça a été tué mais il a bien été aidé et là, il faut marquer le coup", confient des promeneurs. Et même si le procès n'est pas celui de l'organisation de ce 14 juillet, certains Niçois s'interrogent.

Des Niçois en quête d'explications

"Comment un camion a-t-il pu passer comme ça sur la Promenade des Anglais ?", questionne Michelle, toujours sidérée par le drame qui a fait 86 morts et 318 blessés. René Colomban, lui, possède un restaurant de plage situé sur la promenade des Anglais. Le soir de l'attentat, des dizaines de personnes se sont réfugiées dans son établissement. Il a tout vécu de cette nuit d'horreur.

"C'est une scène de guerre. C'est très dur à évacuer, à supporter. Évidemment, il faut absolument qu'il y ait une réponse pénale et des explications les plus claires possibles pour les familles", explique-t-il. Au Palais des congrès de Nice, dans une salle de 200 places, le public pourra assister à la retransmission du procès. Les parties civiles, elles, disposeront d'une autre salle, à l'écart, pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes.