Déconfinement : trois conseils pour mieux vivre le retour au travail

INTERVIEW

Cinq semaines après la première phase de déconfinement, de nombreux Français retrouvent progressivement le chemin du travail. Leurs relations sociales reprennent un cours "normal", mais la crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement, ont parfois eu un impact considérable sur leur rapport avec l'Autre, notamment en entreprise. Coaching, accompagnement pyschologique.. Comment mieux vivre le retour au travail ? Plusieurs acteurs du secteur, invités de La France Bouge, jeudi sur Europe 1, livrent quelques pistes.

Prendre conscience de ses émotions au travail

Pourquoi le retour au travail n'est-il pas simple ? D'abord parce que les relations sociales sont avant tout une affaire d'émotions. "Cette période a été un chamboulement émotionnel pour de nombreuses personnes", affirme Robert Zuili, psychologue, au micro d'Europe 1. Peur, inquiétudes, frustrations... "Au cœur de tout ça, nos émotions jouent un rôle clé dans la manière dont on construit le lien à l'autre". Alors que les Français retournent progressivement au bureau après trois mois de télétravail ou de chômage partiel, Robert Zuili a mis en place une plateforme, TheLiiife, permettant de mesurer l'impact qu'a eu la crise du Covid-19 sur leurs émotions... Et leurs relations, notamment dans la sphère professionnelle.

L'objectif de cette plateforme de "matching relationnel", est de pouvoir objectiver et mesurer en quoi nos émotions impactent la relation que l'on construit avec l'autre", explique-t-il, évoquant cinq dimensions : le feeling, les valeurs, la complicité, la complémentarité, et le risque de conflit. À l'aide de l'intelligence artificielle et d'un questionnaire, rempli par une personne puis l'un de ses collègues, par exemple, la plateforme calcule un pourcentage correspondant à l'état de leurs émotions, et donne des clés pour mieux reconstruire leur relation. "Tout ça permet de mesurer la distance et les efforts que l'on va devoir faire pour préserver sa relation à l'autre, que ce soit au travail ou à la maison".

Ne pas laisser les managers "démunis"

Si l'on pense d'emblée à la relation entre collègues, celle qu'entretiennent les managers à l'égard de leurs salariés fait, elle aussi, l'objet d'inquiétudes. C'est sur ce point que se focalise l'entreprise MoovOne, qui propose, depuis 2015, des séances de coaching à destination des patrons de PME. Dans cette phase post-crise, 1.000 séances leur sont proposées gratuitement pour mieux appréhender le retour au travail. "On ne pense pas toujours à ceux qui encadrent les équipes", explique Hugo Manoukian, co-fondateur de MoovOne. "Pourtant, eux aussi peuvent être en proie au doute".

Aujourd'hui, la start-up travaille avec plus de 200 grands groupes, et accompagne 10.000 managers, poursuit Hugo Manoukian. "Des managers démunis parce qu'ils sont entre deux domaines qui s'affrontent : un besoin de performance dans une situation compliquée sur le plan économique, et un besoin de donner du sens humain, d'engager leurs équipes et de travailler la collaboration", explique-t-il, ajoutant que "selon une étude, 58% des salariés ne souhaitent pas revenir au travail comme avant".

Ne pas hésiter à solliciter un recours psychologique

Grâce au travail de coachs professionnels ayant eux-même une expérience de management, MoovOne propose donc des séances numériques permettant "de traiter, de manière personnalisée, les problèmes que rencontrent les clients", de manière individuelle, mais aussi "avec des petits groupes qui viennent travailler ensemble sur des problématiques qu'ils rencontrent en commun". Si l'entreprise existe depuis cinq ans, Hugo Manoukian a constaté un pic d'affluence depuis le début du déconfinement. "On a travaillé sur des contenus à très haute audience", développe le co-fondateur de l'entreprise. "On a sorti des podcasts, des outils qui permettent à chacun de progresser sur sa gestion du stress, sa gestion des équipes, mais aussi de partager ses émotions".

De son côté, le gouvernement s'est lui aussi penché sur une aide psychologique à destination des patrons d'entreprises. Une cellule d'écoute a été mise en place via un numéro vert (le 08 05 65 50 50) afin d'apporter un soutien aux patrons de PME qui pourront être pris en charge gratuitement par un psychologue. Un suivi psychologique qui, de manière générale, peut aider à repartir sur des bases saines, alors qu'un rapport publié par l'Agence du médicament révèle que la consommation de somnifères et de tranquillisants a augmenté de plus de 7% depuis le début de la crise sanitaire.