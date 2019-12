Dans le Nord, des caméras embarquées pour enrayer les agressions contre les pompiers

REPORTAGE

Des insultes, des crachats, des jets de pierre... Les agressions subies par les pompiers pendant leurs interventions sont en augmentation. Dans certaines régions, les violences ont presque doublé en quelques années. C’est le cas dans le nord de la France. En 2017, les autorités dénombraient 145 agressions. L’année dernière, en 2018, il y en a eu 234. Au niveau national, les agressions sont en hausse de 21% selon une étude de 2018. Désormais, à chaque intervention, certains partent avec la boule au ventre. Alors pour enrayer les incivilités, les pompiers du Nord devraient être prochainement équipés de caméras. Les soldats du feu témoignent au micro d’Europe 1.

Vincent, pompier en service à Roubaix, a été agressé alors qu’il essayait d’éteindre un incendie avec ses collègues. "On partait pour un feu de véhicule. Dès qu’on a employé la lance à incendie, un groupe de jeunes est arrivé. Ils étaient une vingtaine, d’environ 10-11 ans avec quelques adultes. Plus l’intervention avance et plus on reçoit des insultes, des injures, du caillassage multiples à l’aide de pierre, de morceaux de parpaing, de bouts de tôle."

Des caméras embarquées pour enrayer les violences

Pour un de ses collègues, Frédéric, pompier à Lille, ces agressions sont liées à la défiance envers l’uniforme de certains jeunes. "Aujourd’hui, il n'y a plus de réponses apportées aux jeunes dans les cités. Ils sont laissés pour compte. Dès qu’ils voient un dépositaire de l’autorité publique - un flic, un pompier ou que sais-je - c’est l’ennemi."

Une des solutions pour enrayer ces agressions : des caméras embarquées sur les pompiers. "C’est un boîtier noir de la taille d’un portefeuille", présente le capitaine Gautier Terrier officier à Roubaix. "Vous avez un bouton central et dès que vous voulez commencer à filmer, vous appuyez dessus deux fois. Une lumière rouge s’allume et clignote. L’idée, c’est d’appuyer la plainte des pompiers en cas d’incivilités ou d’agressions."

Ces caméras seront fonctionnelles dès mardi pour la nuit de la Saint Sylvestre dans quelques villes, notamment à Roubaix et à Maubeuge. 15 casernes vont être équipées de caméras d'ici fin mars prochain.