Affaire Dupont de Ligonnès : Jacques, le voisin de Guy Joao à Limay, se dit "soulagé"

C'est un "grand soulagement même si on avait pertinemment que ce n'était pas lui". Quelques heures après l'officialisation de l'identité de l'homme arrêté à Glasgow vendredi soir, qui n'est donc pas Xavier Dupont de Ligonnès, Europe 1 a de nouveau interrogé Jacques, le voisin de Guy Joao à Limay, dans les Yvelines.

"On sait qu'il va retrouver ses proches et ça c'est bien", a également commenté Jacques, qui dénonce par ailleurs "un manque de sérieux des polices française et écossaise". "On arrête quelqu'un sur des simples présomptions, sur une dénonciation et on va pas plus loin. On l'accuse pour s'apercevoir le lendemain, comme je l'avais dit, que c'était un pétard mouillé, que c'était pas lui !" s'est emporté ce voisin de Guy Joao. "C'est grave !" répète-t-il.

"Ça fait trente ans que je le connais, c'était un ami"

Dans la nuit, ce même Jacques nous avait fait part de sa réserve suite à cette arrestation médiatique : "Pendant la perquisition, je suis monté pour essayer de voir un policier, pour leur dire qu'ils étaient en train de se planter lamentablement. Ça fait trente ans que je le connais ce mec là, c'était un ami. J'ai été à son mariage en Écosse. Je leur ai dit 'mais arrêtez, vous faites une boulette monstrueuse'".

