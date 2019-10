Xavier Dupont de Ligonnès : ce témoignage qui sème le doute sur l'identité du suspect arrêté

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a appelé vendredi soir à la "prudence" après l'interpellation d'un homme en Ecosse qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès, en cavale depuis huit ans et soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes. A son arrivée à Glasgow, le suspect a été contrôlé, et selon la police anglaise, ses empreintes correspondent. Il voyageait avec un passeport sous une autre identité, sous le nom de Guy Joao. Les enquêteurs ont également procédé à une perquisition dans le domicile situé à l'adresse inscrite sur ce passeport, à Limay, dans les Yvelines. Mais un témoignage vient semer le trouble samedi matin. Jacques, un voisin du domicile perquisitionné, interrogé par Europe 1, doute que l'homme arrêté puisse être Xavier Dupont de Ligonnès.

"Vendredi matin il a pris l'avion, comme il fait d'habitude. Il rentrait en Ecosse, sa femme l'attendait à Glasgow. On l'a eu tout à l'heure au téléphone, et elle dit 'voilà, ils l'ont arrêté, je n'ai pas plus de nouvelles'. Elle est effarée. Il n'a rien à voir ! Même s'il a pris X années de plus, il n'a rien à voir avec cette tronche là ! C'est un homme qui est grand, visage rond, rien à voir !", estime Jacques.

"Pendant la perquisition, je suis monté pour essayer de voir un policier, pour leur dire qu'ils étaient en train de se planter lamentablement. Ça fait 30 ans que je le connais ce mec là, c'était un ami. Je leur dis 'mais arrêtez, vous faites une boulette monstrueuse'. Si demain le test ADN confirme que c'est lui, je peux vous garantir que là, ce n'est pas possible", poursuit cet habitant des Yvelines, encore sous le choc de la nouvelle.