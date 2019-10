Xavier Dupont de Ligonnès : réécoutez le récit de l'affaire, raconté par Christophe Hondelatte

RÉCIT

C'est un rebondissement incroyable, dans ce qui reste l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières décennies. Un homme identifié à Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille en 2011, a été arrêté vendredi à l'aéroport de Glasgow. Une "dénonciation anonyme" a permis son arrestation.

Le suspect avait été repéré par les policiers à l'aéroport parisien de Roissy-Charles-de-Gaulle avant l'embarquement, mais les policiers n'ont pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. A son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé, et selon la police anglaise. Si les enquêteurs et la justice continuent d'appeler à la prudence concernant son identité, ses empreintes correspondent avec celui du suspect.

Mais vous souvenez-vous vraiment de tous les détails de cette affaire, qui a commencé en avril 2011 avec la disparition d'une famille tout entière ? Europe 1 vous propose de réécouter le récit qu'en faisait Christophe Hondelatte, en février 2011.