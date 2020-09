À Lille, la fermeture des centres sportifs surprend gérants et abonnés

REPORTAGE

Plus de fitness, de natation ou de squash pendant 15 jours au moins. À Lille, les sportifs devront prendre leur mal en patience. La fermeture des salles de sports et des piscines a été annoncée vendredi en début d’après-midi et prend effet dès ce weekend. Dans les centres sportifs, les salariés ont passé leur après-midi au téléphone, prévenant un à un chaque client de l’annulation des cours et des entraînements. Au bout du fil, les clients étaient un peu désabusés. "Ils sont choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à une fermeture aussi rapide", explique un salarié du club de badminton et de squash de l’Arbonnoise.

"C'est rude, on s'était préparés à fermer lundi"

Ils ne sont pas les seuls. Marie, co-responsable du centre sportif, a aussi été surprise par ce timing serré. "C'est rude, on s'était préparés à fermer lundi. Alors apprendre la veille à 15 heures qu'on doit fermer le lendemain matin, oui, c'est dur. C'est un petit manque de respect pour notre activité."

Sur le terrain, Mylène s’entraîne une dernière fois avec des amis. "On est tous déçus que ça ferme. On a tous envie de faire une pratique sportive. C'est une mauvaise période à passer." Certains clients envisagent déjà de jouer ailleurs pendant ces deux semaines de restrictions. Pour le moment, il leur faudra sortir de la métropole lilloise pour continuer à pratiquer.