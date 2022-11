+150% d'augmentation sur l'axe Paris-Lyon : le train n'en finit plus de séduire

L'engouement pour le train est réel. Lors de ce week-end prolongé, il a de nouveau été largement plébiscité par les Français à la recherche d'une escapade. Selon les chiffres de la plateforme Trainline, le nombre de billets réservés a augmenté de 40% sur un an. La hausse la plus spectaculaire concerne l'axe Paris-Lyon avec une augmentation estimée à +150%.

De quoi confirmer un phénomène massif après l'été record de la SNCF et qui devrait également être observé pour les fêtes de fin d'année. Les vacances de la Toussaint ont en tout cas été un franc succès avec notamment un retour en force des touristes allemands venant en train à Paris. Christophe Michau, responsable des relations avec les opérateurs pour Trainline, constate des "tendances de fond" qui plaide pour le train.

"Des phénomènes macroéconomiques qui jouent en faveur du train"

"La première a été l'effet Covid avec la prise de conscience collective qu'il fallait changer nos habitudes de voyage. Mais on a eu des phénomène plus récents, notamment la pénurie d'essence ou encore cet été le coût l'essence qui avait déjà énormément augmenté. Donc on a des phénomènes macroéconomiques qui jouent en faveur du train", remarque-t-il.

En raison de l'inflation, les Français réservent de plus en plus tôt pour obtenir les meilleurs prix, craignant peut-être une hausse des tarifs, lié aux coûts de l'électricité. Prendre un billet six semaines à l'avance permet d'économiser une vingtaine d'euros sur un trajet Paris-Strasbourg.