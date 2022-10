SNCF : l'énorme ruée sur les réservations de billets pour les fêtes de fin d'année

Top départ pour déjà organiser ses fêtes de fin d'année. La SNCF a mis en vente près de neuf millions de billets sur son site web. Les réservations sont ouvertes pour les trajets en TGV, Ouigo et Intercités. Comme chaque année, le top départ a provoqué une ruée considérable sur le site SNCF Connect. 30 billets par seconde ont été réservés entre 6 heures et 8 heures, selon la SNCF. Avec ce rush, des bugs ont pu être constatés sur le site SNCF Connect.

De nouvelles offres proposées

Parmi les nouveautés de la fin d'année, la SNCF enrichit les lignes TGV Paris-Fribourg et Bordeaux-Fribourg avec des allers-retours supplémentaires à compter du 11 décembre. Elles desserviront le célèbre parc d'attractions allemand Europa-Park. Dès aujourd'hui, la SNCF muscle aussi son offre à petits prix Ouigo, avec trois nouvelles dessertes. Il s'agit d'un aller-retour Paris-La Rochelle, un aller-retour Paris-Brest et un troisième entre la capitale et Perpignan.

La SNCF confirme par ailleurs que l'envolée des prix de l'énergie ne sera pas répercutée sur les tarifs des 9 millions de billets mis en vente pour les vacances de Noël. En revanche, pour les grandes lignes, la grille tarifaire a de fortes chances d'être revue à la hausse en 2023. Une décision doit être prise cet automne.