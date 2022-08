Fin des vacances : quel bilan pour la SNCF après ces deux mois d'été

Les trains de la SNCF ont fait le plein cet été. Dès le mois de juin, Christophe Anicet, le patron de la SNCF, avait annoncé un été record. Force est de constater qu'il avait vu juste. Il n'y a jamais eu autant de voyageurs dans les trains, que ce soit dans les TGV, les TER, les Intercités ou encore les Ouigo.

Sans surprise, la Bretagne et le pourtour méditerranéen ont toujours la côte mais la fréquentation a fortement augmenté dans les Hauts de France, le Grand-Ouest et en Bourgogne Franche-Comté. La SNCF avait anticipé cet appétit pour les voyages en train et a donc pu répondre aux attentes des voyageurs.

Des billets jugés trop chers par les usagers

Mais il y a eu tout de même quelques couacs, notamment à cause de la canicule qui a obligé les trains à ralentir. Les fortes chaleurs fragilisent les rails et les caténaires entraînant des retards et des problèmes de logistique. Dans l'ensemble, la compagnie ferroviaire se dit très satisfaite de son été.

Les usagers, eux, pointent toujours du doigt des tarifs qu'ils jugent trop élevés, notamment à cette période. Pour répondre en partie à ces critiques, la SNCF compte mettre en place l'été prochain le paiement des billets en plusieurs fois.