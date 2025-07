14 juillet : programme, thématiques, accessibilité... Ce qu'il faut savoir sur le défilé parisien

Chaque 14 juillet, de nombreux Français se réunissent pour célébrer la Fête nationale, à l'occasion du plus grand défilé militaire d'Europe, à Paris. Un rendez-vous qui mobilise les forces armées françaises, dans les airs comme sur les pavés de l'avenue des Champs-Elysées, mais aussi les unités étrangères.

Après avoir été déplacé avenue Foch l'an dernier, en raison des Jeux olympiques de Paris, le défilé militaire du 14 juillet est de retour, comme de coutume, sur celle des Champs-Elysées. Un événement, le plus important d'Europe en la matière, dont le déroulement est scrupuleusement programmé pour mettre en lumière les forces armées françaises.

Une heure où tout s'enchaîne...

Après l'arrivée du président de la République aux alentours de 10 heures, qui procède à une revue des troupes avant le début des festivités, le défilé s'ouvre par le survol des dizaines d'avions mobilisés pour l'occasion, vers 10h30. Ces derniers laissent place, quelques minutes plus tard, aux troupes à pied, qui réunissent plus de 5000 militaires.

S'enchaînent ensuite, successivement, hélicoptères, troupes motorisées puis montées, avec notamment plus d'une centaine de chevaux de la Garde républicaine qui paradent sur les Champs. Tout cela dure à peu près une heure, au cours de laquelle peuvent également défiler des unités étrangères. Pour commémorer les 75 ans de ses relations diplomatiques avec la France, l'Indonésie a par exemple été invitée cette année, en tant que nation partenaire.

Le tout, sous les yeux du chef de l'Etat, mais aussi de nombreux officiels (Premier ministre, chef d'état-major des Armées...), forces armées (militaires français et unités étrangères), invités (Donald Trump y avait par exemple assisté en 2017) et membres du corps diplomatique (ambassadeurs...), en plus du public et des médias couvrant l'événement.

...et où les places sont chères

Le rendez-vous s'articule, chaque année, autour de plusieurs thématiques. En 2025, elles concerneront le centenaire de l’association "La Flamme sous l’Arc de Triomphe", qui ravive la flamme du Soldat Inconnu chaque soir depuis 1923, la solidarité stratégique avec les partenaires et l'engagement de la jeunesse. À titre de comparaison, celui de l'an dernier était consacré, sans surprise, à l'Olympisme et les armées, ainsi qu'au 80 ans des Débarquements et de la Libération.

Ce lundi, comme pour toutes les éditions, un important dispositif de sécurité sera mobilisé. La circulation sera interdite dans un large périmètre autour de la plus belle avenue du monde, y compris l'avenue Foch, entre 6h et 14h, tout comme le stationnement, proscrit dès la veille au soir. De même, les stations Champs-Élysées-Clémenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, et Charles de Gaulle-Étoile seront fermées de 8h à 12h, et des points de filtrage mis en place à l'arrivée.