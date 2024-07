14-Juillet : l'ultime répétition des cavaliers de la garde républicaine

11.000 policiers mobilisés à Paris. Vendredi, Gérald Darmanin a annoncé le dispositif pour assurer le bon déroulement des festivités du 14-Juillet, notamment du défilé qui se tiendra à Paris, mais pas sur les Champs-Élysées, Jeux Olympiques oblige. Cette année, les militaires défileront avenue Foch et Europe 1 s'est rendue aux répétitions des cavaliers de la Garde républicaine, ce jeudi 11 juillet.

Jeudi à 5h30 du matin à Paris, les cavaliers de la Garde républicaine posent pied à terre, à proximité de l'Arc de Triomphe avec leurs chevaux, près de 170 au total. Ils seront aux premières loges du défilé du 14-Juillet. Une différence majeure est à prendre en compte cette année, comme nous l'explique Laurent Boué, cavalier de la Garde républicaine : "Cette année, c'est un défilé particulier puisqu'on n'a pas l'habitude de défiler sur l'avenue Foch. Normalement, notre champ d'entraînement reste les Champs-Élysées".

Un défilé face au président

L'avenue Foch et non les Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques de Paris, c'est une première depuis 45 ans qui n'inquiète pas le colonel Marie-Audrey Leheup. Elle commande le régiment et descendra l'avenue aux côtés du président de la République : "On a adapté le dispositif dans son volume, donc l'effet de masse sera le même puisque là c'est plus étroit. Quand on arrive face à la tribune, moi qui suis au centre, le président est en face de moi et c'est toujours un honneur de lui présenter les armes" explique-t-elle.

Une ultime répétition réussie en vue du 14-Juillet avant de retrouver la plus belle avenue du monde l'année prochaine.