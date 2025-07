Week-end du 14 juillet : circulation très difficile sur les routes, Bison Futé appelle à la vigilance

Les routes des vacances s’apprêtent à vivre un deuxième week-end très chargé. Entre grands départs et pont du 14 juillet, Bison Futé prévoit de nombreuses difficultés dès vendredi. Le trafic sera particulièrement dense samedi, avec une journée classée noire dans certaines régions.

Les vacances d’été battent leur plein et ce deuxième week-end de départs s’annonce chargé sur les routes. La fête nationale du 14 juillet, qui tombe cette année un lundi, offre aux vacanciers une belle occasion de s’évader pour un long week-end. Résultat : les déplacements s’intensifient et s’étendent sur des distances plus longues.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bison Futé appelle à la vigilance et recommande d’éviter de prendre la route aux horaires les plus chargés, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes samedi, et dans le quart Sud-Est et en Île-de-France lundi après-midi et soirée. Il est conseillé de privilégier des départs très tôt le matin ou en soirée pour contourner les bouchons.

Vendredi, une circulation classée rouge dans le sens des départs

Les prévisions de trafic ce vendredi © Capture d'écran Bison Futé

Dès vendredi, la circulation s’annonce très difficile, notamment en direction de la côte Atlantique (RN165, A11), de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A6, A7 et accès au tunnel du Mont-Blanc) et du Sud-Est méditerranéen (A9, A8).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En Île-de-France, les premiers bouchons sont attendus dès la fin de matinée sur les autoroutes A10 et A6, aux abords des barrières de péage. L’A86 et l’A6b pourraient également être impactées.

Les ralentissements devraient s’accentuer en milieu d’après-midi et se prolonger jusqu’en début de soirée. À noter également des risques de ralentissements sur l’A13 dès le milieu d’après-midi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans le sens des retours, la journée sera aussi compliquée sur les axes du quart Sud-Est (A9, A8, A57 et A43) et dans la moitié Nord, notamment sur l’A81 et l’A1.

Samedi, une journée noire en Auvergne-Rhône-Alpes et rouge ailleurs

Les prévisions de trafic samedi © Bison Futé

La journée de samedi s’annonce encore plus difficile. Bison Futé classe cette journée rouge dans le sens des départs et même noire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières difficultés sont attendues dès le début de la matinée et pourraient se prolonger jusqu’en début d’après-midi.

La suite après cette publicité

L’A7 sera particulièrement encombrée, tout comme l’A43 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc. Vers la côte Atlantique, la RN165, l’A10 et l’A11 devraient également être très chargées.

En Île-de-France, dès l’aube, le trafic sera déjà dense vers les barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Les ralentissements pourraient durer jusqu’au milieu de l’après-midi. L’A13 pourrait elle aussi être impactée dès la matinée.

Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus dans le quart Nord-Ouest (A87, A29) et au départ de la côte méditerranéenne (A61, A7, A8, A9).

Lundi, circulation compliquée pour les retours de week-end

Les prévisions de trafic lundi © Bison Futé

Rien n'est à signaler le dimanche. Bison Futé affirme que, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, la circulation sera habituelle. Mais le lundi 14 juillet, jour férié, marquera d’importants flux de retours. Les routes du Sud-Est (A8, A9, A61) seront particulièrement chargées dès le début de l’après-midi.

En région parisienne, les autoroutes A10 et A6 devraient être saturées dans l’après-midi et jusque tard dans la soirée. L’A13 pourrait également connaître des ralentissements dès le milieu d’après-midi.