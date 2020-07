14-Juillet : face à l'annulation des festivités, les artificiers s'inquiètent

REPORTAGE

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, de nombreuses communes ont annulé les festivités prévues le 14 juillet. Bordeaux, Toulouse et Strasbourg ont par exemple renoncé à organiser leur feu d’artifice. Les artificiers voient alors leurs activités chuter. L’an dernier, la société Pyragric, leader du secteur en Alsace, avait organisé entre 100 et 150 feux d’artifice à cette période de l’année. Cette année, seuls cinq spectacles pyrotechniques sont au programme les 13 et 14 juillet.

Eviter les rassemblements

"D’habitude, à ce moment-là, l’entreprise ressemble à une fourmilière et on est déjà en livraison depuis trois semaines. Là, on ne sera qu’une poignée d’artificiers", témoigne un des salariés de l’entreprise Pyragric auprès d'Europe 1. Pour les rares communes d’Alsace qui ont prévu de tirer un feu, l’artificier a dû faire preuve d’imagination pour trouver le bon site de tir et utiliser un drone pour s’assurer que le spectacle soit visible de toutes les maisons et les jardins, pour ainsi éviter les rassemblements.

La ville de Paris a elle décidé de maintenir son feu d’artifice mais demande au public de ne pas venir.