14-Juillet : ces maires, habitués aux débordements, s'organisent pour prévenir les violences

Va-t-on connaître un 14-Juillet agité ? Une question qui se pose chaque année où de nombreux incidents sont recensés dans le pays. À cette occasion, les municipalités renforcent leurs dispositifs de sécurité, avec l'objectif d'éviter au maximum les débordements.

Le maire d'Asnières plaide pour une police municipale armée

Cette année encore, les autorités sont sur le qui-vive. Dans de nombreuses communes, la majorité des festivités auront lieu ce dimanche. C’est le cas à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine avec le traditionnel feu d’artifice. Le maire Manuel Eschliman redoute un week-end difficile. "Ce sont des événements inhabituels et quand c'est le cas, ça peut donner lieu des mobilisations de violence qui ne sont pas en proportion avec les effectifs, qui sont certes renforcés mais qui restent habituels", indique-t-il.

Malgré ce renforcement du dispositif de sécurité, l’élu insiste sur la nécessité d’avoir plus de moyens et notamment une police municipale armée. "Quand on voit les énergumènes auxquels ils ont affaire, qui sont eux-mêmes armés, c'est une évidence qu'il faut que la police municipale soit armée. C'est une question de volonté des élus et de moi-même et une question de budget pour développer une police municipale", ajoute-t-il.

D’autres débordements pourraient être constatés ce dimanche avec la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea.