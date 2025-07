14-Juillet : Europe 1 a assisté aux derniers préparatifs du défilé aérien

Dimanche aura lieu le traditionnel défilé du 14-Juillet. 7.000 soldats, policiers, gendarmes et pompiers défileront sur les Champs-Élysées, depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde, où se trouve la tribune officielle. Le défilé de la troupe sera précédé de la parade aérienne. Europe 1 a pu monter à bord de l'un des 22 hélicoptères qui défileront au-dessus des Champs.

Europe 1 a pu monter à bord de l'un de ces hélicoptères lors d'une répétition organisée cette semaine.

Une répétition millimétrée

15h15 dans le ciel de l'Île-de-France, les 20 hélicoptères de l’armée de terre foncent sur la capitale à plus de 150 km/h. Dans son hélicoptère Caïman de 19 mètres de long, le capitaine Zak se coordonne avec son équipage pour aborder au mieux la descente des Champs-Élysées. "On va rejoindre une zone d'attente pour respecter notre timing et être un petit peu en avance et au coup de sifflet, commencer à se mettre en place pour faire le défilé", indique-t-il.

Quelques minutes plus tard, le cortège d’hélicoptère s’élance, frôle les tours de La Défense, avant de fondre sur les Champs-Élysées toutes portes ouvertes. Le tout à une vitesse minutieusement calculée et surveillée par l’adjudant Marc dans le cockpit. "Sur une mise en place comme ça, on fait du 160 km/h, c'est très rapide. Pour voir la totalité des hélicos, c'est deux minutes. C'est beaucoup de préparation pour un court instant", indiquent l'adjudant Marc et le capitaine Zak.

22 hélicoptères de l'armée de terre survoleront la plus belle avenue du monde lundi à l'occasion du défilé du 14-Juillet. © Antoine Bienvault

"C'est incroyable !"

Concentrés sur leurs manœuvres, les pilotes prennent tout de même le temps d’admirer les monuments de Paris. Quelques manœuvres plus tard, les hélicoptères quittent déjà Paris, et regagnent leur base, avec à leur bord des pilotes conquis, dont le lieutenant Noéry, qui participe à son premier défilé. "C'est incroyable ! Il y a pas mal de concentration, j'ai déjà fait du survol de Paris mais jamais aussi bas", se réjouit-il d'avance. Une expérience exceptionnelle, qui, il en est certain, le sera encore plus lundi, devant le public français.