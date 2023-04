Vinaigre, eau, cuisson… Comment perdre du poids sans passer par un régime ?

Perdre du poids sans faire d'effort ? C'est possible selon le médecin généraliste Jimmy Mohamed. En revanche, pour lui, la vraie difficulté est de ne pas en reprendre. Invité dans Bienfait pour vous, l'auteur de "Zéro contrainte pour maigrir, 39 astuces pour perdre du poids" détaille les petits conseils de sa méthode au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Et tout ceci, sans passer par un régime alimentaire, au contraire.

Éviter les régimes

Dans son livre, à la différence des autres ouvrages dédiés à la perte de poids, il n'y a pas de régime à proposer. "La plupart des nutritionnistes ont tous des programmes miracles. Le régime Dukan, hyperprotéiné ou même cétogène. Chacun y va de sa petite technique un peu magique, qui au final, ne fonctionne pas. Puisque les régimes sur le long terme, en réalité, ne sont pas efficaces", avance le médecin. Lorsque les Français perdent du poids, quatre sur cinq vont en reprendre. Pour lui, "les régimes n'ont jamais fait preuve de leur efficacité au-delà de quelques semaines, voire quelques mois". Si cela ne dépasse pas les six mois, c'est en partie expliqué par la reprise des mauvaises habitudes.

Selon ce spécialiste, il ne faut pas être prêt pour l'été mais plutôt pour le restant de sa vie. "Cet objectif du summer body, ça n'a aucun intérêt. Cela culpabilise les gens et ça met beaucoup de pression. Et quand on se met de la pression, on n'y arrive pas. Si on espère perdre les cinq ou dix kilos qu'on a pris en 10 ou 15 ans, en l'espace de deux ou trois mois, c'est voué à l'échec", souligne Jimmy Mohamed. En perdant du poids très rapidement, à cause de la frustration, la personne va perdre plutôt du muscle, de l'eau et pas tellement de gras. "Or, dès lors qu'on va retrouver une alimentation normale après l'été, on va renouer avec nos bonnes habitudes et reprendre du poids", alerte le médecin. C'est le cas des personnes obèses qui, malgré les différents régimes essayés, vont reprendre du poids. "Preuve en est que ça ne marche pas", affirme-t-il.

Anticiper les fringales nocturnes

La prise de poids est souvent associée au grignotage. Face à cela, il est important de s'organiser et d'anticiper ses fringales nocturnes. Pour y arriver, le médecin a remplacé les boîtes de chocolats par une corbeille de fruit et beaucoup de boissons chaudes. En revanche, pour lui, supprimer le sucre en totalité ainsi que toutes les gourmandises de son placard n'est pas non plus la solution. "On va finir par craquer, ça ne marche pas. Donc, il faut accepter de manger à ce moment. C'est-à-dire, augmenter sa quantité de fruits ou de légumes. Le soir, je mange plus de pommes, car le sucre de ce fruit ne pose aucun problème", reconnaît Jimmy Mohamed.

Le médecin explique tout de même qu'il est possible de prendre un ou deux carrés de chocolat le soir devant sa télé en cas de petite faim. "Plutôt que de me faire une tablette entière de chocolat, je me prépare une tisane gingembre. Cette plante permet de perdre du poids. Et puis je mange deux ou trois carrés de chocolat noir, plus de 70%. Même si vous êtes à trois carrés, ce sera toujours moins de sucre que la crème glacée", précise le spécialiste.

Les vertus de l'eau

Dans son livre, Jimmy Mohamed insiste sur l'importance de boire de l'eau. "Cela paraît logique pour deux raisons. La première, c'est que si vous remplacez toutes les boissons sucrées par de l'eau, ce sont des calories en moins. Et puis, l'eau accélère la dépense énergétique de base, la dépense métabolique. Vous allez accélérer votre métabolisme de 30% et lorsque vous buvez 1,5 litre d'eau par jour, vous brulez une centaine de calories. Toujours sans rien faire", insiste le médecin.

Attention à la cuisson des aliments

Cela paraît bête, et pourtant, la cuisson des aliments a une influence sur l'index glycémique, la vitesse à laquelle le taux de sucre va monter dans le sang. "Plus cet index est élevé, plus vous allez avoir un taux de sucre rapidement et plus vous allez avoir faim puisque vous allez produire beaucoup d'insuline pour faire baisser votre taux de sucre. Et quand celui-ci baisse, vous avez très faim", affirme Jimmy Mohamed. La cuisson des pâtes, par exemple, lorsqu'elle est "al dente", l'index glycémique est faible. Pourquoi ? Car les petites chaînes d'amidon, qui composent les pâtes, ne sont pas tout de suite détruites par la chaleur. Elles vont être détruites par la digestion. Alors que quand la cuisson des pâtes ou du riz est poussée, ce qui donne des aliments collants, le tube digestif a moins de travail à faire et par conséquent l'index glycémique est plus élevé. "Quitte à manger des pâtes, autant qu'elles soient al dente", ironise le médecin au micro d'Europe 1.

"Le vinaigre, brûleur de graisse"

De plus, Jimmy Mohamed insiste dans son livre sur les bienfaits du vinaigre. "Vinaigre, brûleur de graisse", assure-t-il. Cet aliment active une enzyme qui va brûler les graisses. "C'est de l'acide acétique, quel que soit le vinaigre. Si on rajoute du vinaigre le midi et le soir avec une cuillère à soupe, on peut perdre trois kilos en douze semaines. Une fois de plus, sans rien faire", soutient le spécialiste. En revanche, pour les personnes qui décident d'en consommer directement à la cuillère, le médecin alerte et met en garde. "Ce n'est pas une vie de prendre du sirop", déplore-t-il.

Pour conclure, Jimmy Mohamed aborde le sujet du sommeil. "Si vous êtes en dette de sommeil, vous allez prendre du poids pour plusieurs raisons. Quand on ne dort pas, on est fatigué le matin et donc on a faim. Puis, les hormones qui régulent la satiété et la faim sont perturbées par le manque de sommeil. Sans dormir la nuit, vous allez produire ces hormones qui vont vous donner envie de manger", affirme-t-il. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette méthode pour perdre du poids sur la durée sans brusquer votre corps.