Le sport à jeun est-il la solution miracle pour perdre du poids rapidement ?

Perdre du poids peut parfois s'avérer être un vrai casse-tête. Alors, pour retrouver sa taille de guêpe, certains n'hésitent pas à essayer des méthodes originales. Parmi ces dernières : la pratique du sport à jeun. Dans l'émission Bienfait pour vous, le docteur Jean-Marc Sène, médecin du sport et Vincent Martin, coach sportif, nous livrent leur analyse sur cette pratique.

Attention aux malaises

"Le sport à jeun va être intéressant pour pouvoir aller chercher le gras", explique au micro d'Europe 1 le docteur Jean-Marc Sène. Mais en contrepartie, "en même temps que l'on va chercher du gras, on peut aussi aller consommer du muscle. Donc, il ne faut pas le faire à l'excès", ajoute-t-il.

Car le médecin met en garde contre une pratique trop régulière du sport à jeun. "On peut facilement faire un malaise, lorsque l'on est pas habitué à faire ce type d'exercice. Donc, faire du sport à jeun n'est pas un mauvais conseil mais il faut juste apporter un peu de mesure", précise Jean-Marc Sène.

Un allié inattendu

Et si l'objectif reste de perdre du poids, le coach sportif Vincent Martin conseille surtout de ne pas oublier la musculation. "Lorsque les gens veulent maigrir, ils s'orientent principalement sur des activités cardio. Cependant, si on n'a pas un apport calorique suffisant pendant un régime et qu'on fait trop d'activité cardio, on va perdre du muscle. Et on peut perdre jusqu'à 26% de sa masse musculaire !", alerte le coach sportif au micro d'Europe 1.

Si Vincent Martin ne s'oppose pas à la pratique occasionnelle du sport à jeun, il conseille plutôt avec Jean-Marc Sène, d'entretenir sa masse musculaire pour perdre ses kilos en trop. "Car la masse musculaire, c'est ce qui permet de brûler les graisses au repos. Donc il faut absolument avoir du muscle" si l'on souhaite maigrir, concluent-ils.