Trois idées à oublier si vous voulez vraiment perdre du poids

47% des Français sont en surpoids. Des petits kilos accumulés parfois durant l'hiver que beaucoup souhaitent perdre à l'approche des beaux jours. Entre les différents types de régimes, les séances de sport, ou les conseils diététiques, de nombreuses techniques existent. Mais gare aux fausses bonnes idées, ces idées reçues connues de tous et pourtant totalement inefficaces. Anouk Garnier, chroniqueuse sport, de l'émission Bienfait pour vous, pointe trois mythes qui ne vous permettront pas de perdre du poids.

La perte ciblée de graisse, ça ne marche pas

Qui n'a pas eu le réflexe de vouloir réaliser des séances intensives d'abdominaux pour perdre un peu de ventre ? En réalité, il est impossible de brûler le gras d'une zone précise du corps. "Vous allez renforcer une zone en faisant des exercices d'abdos. Mais ce n'est pas ça qui va faire perdre le gras" explique Anouk Garnier. C'est la méthode d'entraînement qui va permettre de brûler la graisse. Optez plutôt pour des activités cardiovasculaires.

La graisse ne se transforme pas en muscle

Autre idée reçue à oublier, enchainer les séances de sport pour transformer le gras en muscle. Sachez que scientifiquement, c'est impossible. "On va être clair, la graisse ne se transforme pas en muscle, elle va se transformer en énergie" explique la coach. Et de l'énergie, le corps en a particulièrement besoin lors des efforts physiques. C'est principalement à partir du sucre présent dans le sang que l'organisme produit le carburant nécessaire aux muscles. Les graisses peuvent aussi servir à fabriquer des molécules d'énergie. Le gras est donc utile pour les muscles, mais l'un ne se transforme pas en l'autre. En revanche, avec la pratique d'une activité physique régulière, le pourcentage de masse grasse diminuera au profit de la masse musculaire qui augmentera.

Les longues séances ne sont pas forcément efficaces

Vous avez forcément déjà été tenté de faire durer très longtemps vos séances de sport. Avec une croyance : c'est à partir de 45 minutes de cardio que l'on "tape dans la graisse". En réalité, pour perdre du poids, il est inutile de faire des séances trop longues, au contraire. "Même avec des séances de 20 minutes, les gens perdent du poids", rappelle Anouk Garnier. Pour cela, il faut réaliser des entraînements courts et de haute intensité. Les résultats seront beaucoup plus efficaces. En un mot comme en cent : "Arrêtez de chercher des solutions miracles, restez simplement régulier dans vos séances et dans votre style de vie".