Entre Label rouge et Label bio, comment bien choisir sa viande ?

Comment bien choisir sa viande ? En France, l'attribution de différents Labels et appellations existe pour indiquer l'origine de la viande qu'on consomme. Pour expliquer leur fonction, Patricia Chairopoulos, journaliste à l'Insee et autrice d'une étude sur la viande pour 60 millions de consommateurs, et Romain Lebœuf, artisan-boucher et meilleur ouvrier de France, étaient les invités de Bienfait pour vous, sur Europe 1.

Quelles différences entre Label rouge et Label bio ?

Patricia Chairopoulos a indiqué que Label rouge et Label bio sont "deux labels officiels tamponnés par le ministère de l'Agriculture. Le Label bio signifie que les animaux sont nourris avec du fourrage ou des céréales bio, ce que ne fait pas forcément le Label rouge".

A contrario, "le Label rouge a une exigence de qualité gustative qu'il n'y a pas dans le Label bio", a ajouté la journaliste. C'est la principale différence entre ces deux Labels. Parmi les autres qui existent, l'appellation d'origine protégée (AOP) concerne très peu de viande. "Ce sont des produits très attachés au terroir, avec des traditions, mais il y en a très peu", a détaillé Patricia Chairopoulos.

"En tant que professionnel, c'est aussi un cahier des charges"

En tant qu'artisan-boucher, Romain Lebœuf fait attention aux Labels, un gage de qualité. "En tant que professionnel, c'est aussi un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on sait comment c'est fait, que la durée d'élevage est respectée, suivie et contrôlée", a-t-il assuré. "Donc, c'est fait pour aussi rassurer notre consommateur qui, devant un étalage, ne sait pas forcément quoi choisir."

Surtout, l'intérêt, selon Romain Lebœuf, est de mieux s'y retrouver dans les grandes surfaces. "Il y a beaucoup d'offres et beaucoup de prix différents. Donc, il faut comprendre ce qu'on achète. Les labels sont là pour aider le consommateur et le boucher à convaincre le consommateur.