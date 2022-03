Agriculture : à la découverte de la start-up Jungle, pionnière de la ferme verticale en France

REPORTAGE

Une start-up développe en ce moment une ferme verticale, qui se veut être une alternative au mode d'agriculture traditionnelle. Europe 1 est allée visiter cette ferme atypique à moins de 100 kilomètres de Paris.

Des plantes dans d'immenses tours de 10 mètres de haut

"On est dans un hangar de 4.000 mètres carrés avec douze mètres de hauteur sous plafond. Toute cette zone, c'est de la zone de process où on fait les semis et la récolte", explique sur Europe 1 Mickaël Mittérand, responsable recherche et développement chez Jungle. "La base est un semoir automatique", poursuit-il. "Une fois le semis effectué, on part tout droit, direction la chambre de germination." Et, après la chambre de germination, les plantes sont amenées dans des tours, d'immenses étagères en fer de dix mètres de haut.

"Chaque plateau fait environ six mètres carrés. Pour une empreinte au sol d'une quarantaine de mètres carré, on a 300 mètres carrés de cultures", explique Mickaël Mittérand. Ici, les plantes sont plongées dans une ambiance futuriste. Des LED viennent remplacer les apports du soleil.

Contrôle de la saisonnalité

"C'est nous qui créons les saisons, donc il n'y a pas de saisonnalité dans la production. On peut produire des variétés toute l'année", souligne le responsable recherche et développement de la start-up. Chaque variété a son propre programme et rien n'est laissé au hasard : "Pendant chaque tour, on a un environnement climatique qu'on contrôle. Nous, il y a un automate. On contrôle la température et l'humidité".

Dans cette ferme verticale, pas de pesticides puisque les insectes n'arrivent pas jusqu'aux plantes. L'eau est recyclée et la production est vendue à moins de 100 kilomètres pour limiter l'impact environnemental du transport.